Le nombre de requins, les raies ont chuté de plus de 70% entre 1970-2018

Lorsque le biologiste marin Stuart Sandin parle des requins, on dirait qu’il décrit les Jedis de l’océan. «Ce sont de formidables prédateurs, des nageurs rapides et ils ont des sens incroyables – ils peuvent détecter toute perturbation dans l’océan à grande distance», comme des odeurs ou de minuscules changements dans les courants d’eau. Leur capacité à détecter rapidement tout ce qui sort de la norme dans leur environnement les aide à trouver des proies dans l’immensité de l’océan. Mais cela les rend également particulièrement vulnérables face à une pression de pêche internationale accrue, les flottes de pêche mondiales ayant doublé depuis 1950.

«Vous laissez tomber une ligne de pêche en haute mer, et souvent ce sont les requins qui sont là en premier – qu’ils soient ou non la cible principale», a déclaré Sandin, qui travaille à la Scripps Institution of Oceanography.

Les scientifiques savent depuis des décennies que les espèces de requins sont en déclin, mais une nouvelle étude s’appuyant sur 57 ensembles de données mondiaux souligne à quel point les populations mondiales se sont effondrées de façon dramatique au cours du dernier demi-siècle.

À l’échelle mondiale, l’abondance des requins et des raies océaniques a chuté de plus de 70% entre 1970 et 2018, selon une étude publiée mercredi dans la revue La nature.

Et 24 des 31 espèces de requins et de raies sont menacées d’extinction, tandis que trois espèces – les requins océaniques, les requins-marteaux festonnés et les grands requins-marteaux – sont considérées comme en danger critique d’extinction.

«Les 50 dernières années ont été assez dévastatrices pour les populations mondiales de requins», a déclaré Nathan Pacoureau, biologiste à l’Université Simon Fraser au Canada et co-auteur de l’étude.

Parfois, les requins sont capturés intentionnellement par les flottes de pêche, mais le plus souvent, ils sont capturés accidentellement comme «prises accessoires», au cours de la pêche d’autres espèces telles que le thon et l’espadon.

Les requins et les raies sont tous deux des poissons dont le squelette est fait de cartilage et non d’os. Contrairement à la plupart des autres types de poissons, ils mettent généralement plusieurs années à atteindre la maturité sexuelle et produisent moins de descendants.

«En termes de timing, ils se reproduisent plus comme des mammifères – et cela les rend particulièrement vulnérables», a déclaré Pacoureau. «Leurs populations ne peuvent pas se reconstituer aussi rapidement que de nombreux autres types de poissons.»

Le nombre de bateaux de pêche à la traîne en haute mer a fortement augmenté depuis les années 1950, alors que la puissance des moteurs élargissait la portée des navires. Et si le changement climatique et la pollution mettent également en péril la survie des requins, l’augmentation de la pression de pêche est la plus grande menace pour toutes les espèces de requins océaniques.

«Lorsque vous supprimez les principaux prédateurs de l’océan, cela affecte toutes les parties du réseau trophique marin», a déclaré Stuart Pimm, écologiste à l’Université Duke, qui n’a pas participé à l’étude. «Les requins sont comme les lions, les tigres et les ours du monde océanique, et ils aident à maintenir l’équilibre du reste de l’écosystème.»

