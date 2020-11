Le nombre de momies continue d’augmenter sur le site funéraire de l’Égypte ancienne

Le nombre de cercueils remplis de momies trouvés dans une série de puits funéraires à Saqqarah en Égypte ne cesse d’augmenter, ont rapporté des archéologues du ministère égyptien des Antiquités.

Début septembre, l’équipe avait trouvé 13 cercueils avec des momies à l’intérieur. Début octobre, ce nombre était passé à 59 , et maintenant le nombre dépasse 100, ont rapporté les archéologues dans un communiqué publié samedi (14 novembre).

Les gens « demandent combien de cercueils avons-nous trouvés. La réponse est que je ne sais pas encore », a déclaré Mustafa Waziri, le secrétaire général du Conseil suprême des antiquités égyptiennes, dans une vidéo publiée par le ministère et la Smithsonian Channel, qui est filmer les fouilles.

En relation: Galerie d’images: Techniques d’éviscération des momies

À l’intérieur des puits funéraires, l’équipe a également trouvé 40 statues représentant la divinité «Ptah-Soker», a indiqué le ministère. Cette divinité est une fusion de «Ptah», qui était le dieu de Memphis, et de «Soker», qui était le dieu de Saqqarah. Les archéologues ont également trouvé 20 boîtes en bois montrant des représentations d’Horus – – un dieu du ciel égyptien avec une tête de faucon. De plus, deux statues en bois portent le nom de «Phnomus», bien que les chercheurs essaient toujours de comprendre qui était cette personne dans l’antiquité.

Image 1 sur 6 Deux statues en bois (l’une montrée ici) qui, selon les inscriptions, représentent un homme nommé « Phnomus » ont été trouvées à Saqqarah. (Crédit d’image: Ministère égyptien des antiquités) Image 2 sur 6 Ici, l’un des cercueils remplis de momies trouvés dans les puits funéraires. En Égypte, des tombes ont été volées à la fois dans les temps anciens et modernes et il est rare de trouver autant de cercueils et d’artefacts non volés. (Crédit d’image: Ministère égyptien des antiquités) Image 3 sur 6 A lire : Naissance du magnétar vu pour la première fois Plus de 100 cercueils remplis de momies ont été découverts jusqu’à présent sur le site de Saqqarah. (Crédit d’image: Ministère égyptien des antiquités) Image 4 sur 6 Un gros plan montrant l’un des cercueils remplis de momies. Les couleurs sont remarquablement bien conservées malgré le passage de plus de 2000 ans. (Crédit d’image: Ministère égyptien des antiquités) Image 5 sur 6 Certains des artefacts trouvés avec les cercueils remplis de momies à Saqqarah sont en cours de nettoyage, de conservation et d’analyse. (Crédit d’image: Ministère égyptien des antiquités) Image 6 sur 6 De nombreuses petites statues ont été découvertes sur le site de sépulture. Ils comprennent 40 statues du dieu «Ptah-Soker», dont des exemples sont vus ici. (Crédit d’image: Ministère égyptien des antiquités)

De nombreuses figurines shabti ont également été trouvées. Les Égyptiens de l’Antiquité croyaient que les shabtis servaient de serviteurs aux défunts dans l’au-delà.

Les diverses découvertes datent d’environ 712 avant JC et 30 avant JC, selon la déclaration du ministère. Au cours de cette période, l’Égypte ancienne était occupée et contrôlée par des groupes étrangers tels que le Assyriens , Les Perses et les Grecs. Parfois, l’Égypte ne regagnerait son indépendance que pour la perdre au profit d’une autre puissance étrangère. Les fouilles se poursuivent sur le site et les archéologues s’attendent à trouver plus de cercueils remplis de momies et d’autres artefacts, a déclaré Khaled El-Enany, ministre égyptien des Antiquités.

La Smithsonian Channel est en train de filmer un documentaire intitulé « Tomb Hunters » et a publié une déclaration affirmant que certains des artefacts remontent à 4500 ans – à peu près à l’époque où le Pyramides de Gizeh étaient en cours de construction. La déclaration du ministère des Antiquités n’a pas confirmé cette affirmation.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.