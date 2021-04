Le nombre d’abonnés PS Plus passe à 47,6 millions

Nain Trading Tapis D'orient Naïn 6La Exklusiv 159x47 Coureur (Laine/Soie, Perse/Iran, Noué à la main)

Ce Nain 12La tapis persan a été noué à la main de la manière la plus traditionnelle. Avec son origine certifiée, le tapis Nain 12La incarne le plus haut niveau d'artisanat et probablement la façon la plus élaborée de fabriquer un tapis. Il a une densité de 100000 / m² et est donc une très belle création d'art avec une longue vie. Le tapis a été noué pendant plusieurs mois et a une taille de 159 x 47. Grâce à l'artisanat ancien, il a une épaisseur de seulement 12 mm, un indicateur de haute qualité. Le tapis se compose de Laine/Soie et a été teint avec des colorants naturels. Grâce à son matériau naturel, ce tapis persan est également idéal pour le chauffage par le sol et pour les enfants. Il pèse 3.00 kg et est en état parfait. L'origine de ce tapis est confirmée par nos experts par un certificat officiel.