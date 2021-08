Le nombre d’abonnés PS Plus de Sony vient de baisser pour la première fois

En voici un un peu bizarre : le nombre de PlayStation Plus le nombre d’abonnés enregistré par Sony a en fait chuté pour la première fois significative. Détaillé dans le rapport du premier trimestre de l’entreprise pour l’exercice 2021, il compte désormais 46,3 millions de membres. C’est une perte de 1,3 million d’abonnés par rapport au trimestre précédent. Au cours de l’exercice 2020, le premier trimestre a enregistré 45 millions d’adhésions, qui sont ensuite passés à 45,9 millions au deuxième trimestre. Il est ensuite reparti à la hausse avec 47,4 millions au troisième trimestre et enfin 47,6 millions d’abonnés au quatrième trimestre. Le premier décompte de l’exercice 2021 le ramène désormais à 46,3 millions de membres.

Quelle pourrait en être la raison ? Potentiellement la PS5, bien sûr. Sony n’a jamais vendu une console PlayStation plus rapidement, et certains de ces acheteurs sont peut-être de nouveaux arrivants qui ont souscrit un abonnement PS Plus temporaire avec le système pour découvrir les goûts du Collection PS Plus. Alors ils l’ont laissé expirer, peut-être ? Nous ne faisons que cracher ici, mais il n’en reste pas moins que le service a maintenant connu une baisse de 1,3 million. L’offre de titres PS Plus gratuits a été incroyablement forte ces derniers temps – ce mois-ci est un raté, évidemment – ​​il y a donc eu plus qu’assez de raisons de s’inscrire. Il sera intéressant de voir si Sony regagnera ces membres lors de la publication du prochain rapport trimestriel.

