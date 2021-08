– Publicité –



Raj Kundra est actuellement en prison pour avoir réalisé des films pornographiques. Dans une telle situation, les problèmes de Raj Kundra sont qu’il ne prend pas le nom de diminuer. De nombreuses personnes différentes sont interrogées dans cette affaire.

Le nom de l’actrice Sherlyn Chopra a également fait surface dans l’affaire de pornographie Raj Kundra, mari de l’actrice Shilpa Shetty. Dans une telle situation, Sherlyn a maintenant été convoquée pour un interrogatoire. Sherlyn a ouvertement fait de nombreuses allégations contre Raj Kundra. Dans une telle situation, il sera désormais interrogé à ce sujet.

Selon les nouvelles de l’ANI, la branche criminelle de la police de Mumbai a convoqué l’actrice Sherlyn Chopra et lui a demandé de comparaître pour un interrogatoire aujourd’hui. C’est-à-dire que Sherlyn devra comparaître devant la division criminelle aujourd’hui.

a été libéré sous caution

Récemment, Sherlyn Chopra avait rejeté la demande de libération sous caution anticipée, qui a été rejetée. Dans une telle situation, force est de constater que Sherlyn avait déjà peur de l’enquête de la branche criminelle et puis jusqu’au 20 septembre, aucune action coercitive ne lui était interdite.

La cellule des biens de la Direction générale de la criminalité de la police de Mumbai a convoqué l’actrice Sherlyn Chopra pour lui demander de comparaître devant elle pour un interrogatoire aujourd’hui dans le cadre de l’affaire de production de films pornographiques dans laquelle l’homme d’affaires Raj Kundra a été arrêté: Police de Mumbai pic.twitter.com/6J5PjhzrW8 – ANI (@ANI) 6 août 2021

Selon les informations, Sherlyn a déclaré que Raj Kundra avait appelé son directeur commercial en 2019 au sujet d’une proposition. Après cela, il y a eu aussi une réunion de son manager avec Raj. Selon Sherlyn, Raj avait même essayé de l’embrasser. Sherlyn a fait de nombreuses allégations sérieuses contre Raj. Dans une telle situation, il est clair que maintenant Sherlyn devra répondre de tout cela à la branche criminelle.

Des questions ont été soulevées sur la relation de Shilpa-Raj

Non seulement cela, Sherlyn a déclaré à propos de la relation entre Raj Kundra et Shilpa Shetty que l’homme d’affaires lui avait dit que sa relation avec sa femme était très compliquée et qu’il vivait dans le stress à la maison. Dans une telle situation, lorsque Raj s’est approché de lui, il l’a même poussé à s’arrêter.

Non seulement cela, mais Sherlyn a également déposé une plainte contre Raj Kundra. Dans une telle situation, il faut maintenant voir si, après avoir été interrogée aujourd’hui, Sherlyn Chopra elle-même est soulagée ou si des problèmes surviennent. Raj Kundra est actuellement en détention judiciaire depuis 14 jours.