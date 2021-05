Le nom de la nouvelle fille de Ben et Erin Napier a été révélé sur «  This Is Us  » – voici comment

Cela aide d’avoir des amis dans les hauts lieux – ou plus précisément, cela aide d’avoir un ami dans une série télévisée primée aux Emmy si vous recherchez des souvenirs sympas pour vos enfants.

Ben et Erin Napier, les stars de HGTV « Home Town », qui ont accueilli leur deuxième enfant, Mae, vendredi, auront un moment spécial à partager avec leur nouvelle fille une fois qu’elle sera assez âgée pour regarder « This Is Us », grâce à leur ami , l’acteur Chris Sullivan, qui joue Toby dans le drame à succès de NBC. (Aussi, pouvons-nous simplement dire que Mae est née en mai? Comme c’est adorable!)

Erin Napier a tout expliqué, ou presque, avec un post Instagram lundi, qui présentait une image d’un épisode de « This Is Us » du début de la saison. C’était un gros plan de Toby tenant une liste de noms de bébé possibles pour sa nouvelle fille avec Kate, jouée par Chrissy Metz.

« Un œuf de Pâques de notre ami @sullivangrams: plus tôt cette année sur @nbcthisisus, Kate et Toby étaient à l’hôpital en attendant leur bébé », expliqua Erin dans la légende. « Notre ami Chris, qui joue Toby, écrivait des idées pour le deuxième prénom du bébé et il a glissé Mae (et son deuxième prénom!) Là-dedans pour voir si nous le repérerions quand nous avons regardé l’épisode. »

Dans les commentaires de la photo Instagram d’Erin, un fan a demandé s’ils avaient capturé la scène lorsque l’émission a été diffusée à l’origine. « Haha non! » Erin a répondu. « Nous ne l’avons pas attrapé jusqu’à ce qu’il ait envoyé un texto, ‘Avez-vous vu Mae?' »

AUJOURD’HUI a contacté les Napier pour découvrir le deuxième prénom de Mae, mais pas encore de réponse. Pourtant, il y a quelques possibilités solides sur la liste de Toby. Pour commencer, nous pouvons probablement éliminer « Fogelman », car c’est le nom de famille du créateur de « This Is Us » Dan, et « Olin », le nom de famille de l’un des producteurs de la série Ken. « Elizabeth » semble être la meilleure candidate pour le deuxième prénom de Mae Napier – c’est là-bas deux fois!

Et pour ce que ça vaut, Toby et Kate n’ont même pas choisi un nom que nous avons vu sur cette liste. Leur fille s’appelait Hailey Rose.

Kate (Chrissy Metz) et Toby (Chris Sullivan) apportent leur propre petit paquet de joie à la maison sur « This Is Us ». Ron Batzdorff / NBC

Les stars de HGTV, qui sont également les parents de leur fille Helen, 3 ans, ont révélé dimanche qu’elles avaient accueilli leur deuxième enfant. Dimanche, la nouvelle maman de deux enfants a annoncé la nouvelle avec un post Instagram mettant en vedette quelques Polaroids capturant les premiers jours de Mae.

Lundi, le nouveau père de deux enfants a partagé une jolie photo d’Helen tenant son visage près de celui de Mae.

«C’est un week-end du Memorial Day très mémorable pour moi et mes filles», a-t-il écrit.