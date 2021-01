Le nom de la Nintendo Switch Pro révélé, selon le rapport, est Super Switch

le Nintendo Switch a déjà environ quatre ans et si l’industrie du jeu vidéo a son chemin, ce serait le bon moment pour en faire un Modèle Pro.

Depuis la dernière génération de consoles, à laquelle appartient également la Nintendo Switch, il est assez courant de sortir une version améliorée de la console actuelle avant la suivante. une version plus grande apparaît.

Certes, les choses sont différentes chez Nintendo et ils n’ont pas à suivre les traces de Microsoft et Sony coup de pied quand il s’agit d’un modèle Pro de la Nintendo Switch.

Et pourtant, une version pro est en discussion avec des initiés depuis un certain temps.

Le nom Nintendo Switch Pro révélé?

Alors que les rumeurs actuelles sur un Écran OLED suggèrent que le Nintendo Switch Pro devrait apporter, alors que le commutateur régulier n’a qu’un affichage LED, les nouveaux rapports sont plus spécifiques.

Le journaliste brésilien PH Brésil veux direque l’annonce récente du Nintendo Switch Monster Hunter Édition Rise y mène pas vers une version de commutateur améliorée pourrait venir jusqu’à ça prochain exercice serait atteint.

Le nom revient également dans ce contexte. Il se réfère à la Nintendo Switch Pro comme « Super Switch ». Mais à ce stade, le message se termine à nouveau. Un nom compréhensible si l’on regarde l’histoire de la société Nintendo. Avec le Système de divertissement Super Nintendo vous avez déjà procédé de manière assez similaire.

Super Switch vraiment possible?

En fait, les messages avec le Super Switch s’accumulent également à d’autres endroits. UNE un autre initié parle de ça The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 un titre de lancement pour le « Super Switch » représenterait.

Mais quelle est la probabilité d’une autre version de la Nintendo Switch de toute façon? Une nouvelle Nintendo à venir? UNE nouveau système de console devient actuellement déjà produit par Nintendo. Vous l’avez expliqué vous-même il y a quelque temps dans un rapport financier.

D’une manière ou d’une autre à ce stade et donc officiellement confirmé par Nintendoqu’un nouveau modèle de console est en cours de développement. Que ce soit un Switch Pro est discutable. Toutes les références à un Super Switch ou à une console équivalente sont peu susceptibles d’être vaines. Ici, vous pouvez tout savoir sur la confirmation de Nintendo: