Le Nokia X60 pourrait devenir un smartphone haut de gamme avec Harmony OS

Avec le Nokia X60, un nouveau smartphone de luxe de la marque finlandaise serait apparemment en développement. Afin de percer le marché chinois, le fabricant s’appuierait sur le système d’exploitation Huawei Harmony OS, selon une rumeur.

Au cours des dernières années, le fabricant Nokia HMD Global s’est principalement concentré sur les smartphones d’entrée et de milieu de gamme. Mais à l’avenir, il y aura probablement une autre série phare de la marque finlandaise avec le Nokia X60 et le X60 Pro, comme le rapporte Gizchina, citant la source chinoise IThome.

Nokia X60 avec le système d’exploitation Harmony de Huawei ?

Selon une rumeur, HMD Global souhaite cibler le marché chinois avec les nouveaux appareils. À cette fin, la société aurait conclu une alliance avec Huawei et prévoit d’équiper les smartphones Nokia X60 du système d’exploitation Huawei Harmony OS au lieu du classique Android.

Jusqu’à présent, cependant, il n’y a eu aucune confirmation de cette rumeur, c’est pourquoi elle doit être traitée avec prudence. Cependant, si HMD Global s’appuyait réellement sur Harmony OS, cela ne devrait probablement s’appliquer qu’au marché chinois.

Le système d’exploitation n’a pas encore été mis en place en Europe, c’est pourquoi il est très probable que de nouveaux smartphones Nokia feront également leur apparition dans ce pays avec Android de Google à l’avenir. De plus, Google est lui-même l’un des plus gros investisseurs dans HDM Global.

Les rumeurs sur l’écran et la caméra vous incitent à vous asseoir et à prendre note

Il y a aussi quelques rumeurs très vagues sur le matériel des smartphones X60. Au moins un des modèles doit avoir un écran de bord avec des bords d’affichage inclinés et un taux de rafraîchissement maximal de 144 Hz. Les sources font également état d’une batterie de 6 000 mAh. De plus, un capteur d’appareil photo de 200 mégapixels doit être utilisé.

Ces spécifications matérielles font au moins s’asseoir et prendre note, mais n’ont pas encore été confirmées non plus. Les informations sur une date de sortie possible et les prix sont également complètement manquantes.