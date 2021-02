Le niveau de menace terroriste britannique passe de «  grave  » à «  substantiel  », mais une attaque est «  toujours probable  »

Le gouvernement britannique a déclaré que la menace terroriste au Royaume-Uni avait diminué, le ministère de l’Intérieur réduisant le niveau de menace de «grave» à «substantiel». Elle a ajouté que la situation resterait constamment à l’étude.

«La décision de réduire le niveau de menace de grave à substantiel est due à la réduction significative de la dynamique des attaques en Europe depuis celles observées entre septembre et novembre 2020», Le ministre de l’Intérieur, Priti Patel, a déclaré lundi dans un communiqué.

Le ministre de l’Intérieur a déclaré que les autorités continuaient de travailler sans relâche pour neutraliser les menaces à la sécurité du Royaume-Uni et garderaient le niveau de menace sous examen.

«Le terrorisme reste l’un des risques les plus directs et les plus immédiats pour notre sécurité nationale. «Substantiel» continue d’indiquer un niveau élevé de menace; et une attaque contre le Royaume-Uni est toujours probable. Le public doit continuer à rester vigilant et signaler toute préoccupation à la police », Ajouta Patel.

Le Royaume-Uni a cinq niveaux de menace terroriste, allant de «faible» à «critique». Le Joint Terrorism Analysis Center (JTAC), un collectif d’experts de la lutte contre le terrorisme basé au MI5, a fait passer le niveau de menace terroriste de « grave » à « substantiel » en novembre 2020 à la suite d’une attaque contre la capitale autrichienne, Vienne. «Substantiel» est le troisième niveau le plus élevé de l’échelle.

La période de novembre 2019 à novembre 2020 était la première fois en cinq ans que le niveau de menace du Royaume-Uni était inférieur à « sévère ». Le niveau le plus élevé, « critique », a été atteint pour la dernière fois en septembre 2017, à la suite d’un attentat à la bombe contre un train à Parsons Green, à Londres.

