Le Nintendo eShop apporte un changement majeur à sa politique d’annulation de réservation

Auparavant, les joueurs ne pouvaient à aucun moment annuler leurs précommandes de jeux non encore disponibles sur le Nintendo eShop.

La politique de retour et de réservation qui Nintendo cela n’a toujours pas été du plus grand goût des fans. Surtout pour ceux qui réservaient un titre très attendu et lorsqu’ils étaient à une date très proche du lancement de cette œuvre ils l’ont regretté et ont voulu l’annuler. Pour ceux qui ne savaient pas, dans le Nintendo eShop était impossible d’annuler une réservation, puisque le magasin a collecté l’argent à payer au moment où le joueur a effectué la réservation.

Maintenant heureusement Nintendo eShop a modifié votre politique d’annulation de réservation en faveur de l’utilisateur (via Cheesemeister dans Twitter). Soit de leur propre initiative, soit à cause des critiques de la communauté, maintenant l’argent ne sera encaissé que 7 jours avant le lancement du jeu, donc si vous réservez un jeu, vous pouvez annule-le quand tu veux tant qu’il ne reste pas 7 jours ou moins pour la date d’arrivée du titre en question, jours dans lesquels il sera impossible d’annuler la réservation.

D’un autre côté, la vérité est qu’il n’y a pas beaucoup de jeux de Nintendo actuellement qui peuvent être réservés au Nintendo eShop, car on ne sait absolument rien d’eux, car ils peuvent l’être la suite de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Metroid Prime 4 ou Bayonetta 3, dont il semble qu’ils ne verront jamais la lumière.

Bien sûr, alors que les joueurs attendent toujours un très Nintendo Direct depuis longtemps, tout semble indiquer que le Grand N travaille sur un nouveau commutateur nintendo qu’il s’agira d’une version améliorée de l’actuelle et que arrivera en 2021.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂