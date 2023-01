Le New Jersey et l’Ohio rejoignent d’autres États comme le Kansas pour interdire TikTok des appareils émis par l’État

10 janvier 2023 19:10:58 IST

Les États du New Jersey et de l’Ohio ont annoncé qu’ils interdiraient TikTok sur les appareils détenus et gérés par le gouvernement. Les deux États rejoignent une liste longue et croissante d’États américains qui ont interdit l’utilisation de l’application vidéo populaire ou même ont l’application sur les appareils émis par les gouvernements des États.

Le gouverneur démocrate du New Jersey, Phil Murphy, a annoncé qu’en plus de supprimer l’application de courtes vidéos appartenant à ByteDance des appareils appartenant à l’État, il supprimait également les fournisseurs de logiciels, les biens et les services de plus d’une douzaine d’entreprises, dont Huawei, Hikvision, Tencent, ZTE Corporation et Kaspersky Lab.

Selon le bureau de Murphy, « il y a eu des problèmes de sécurité nationale concernant les données des utilisateurs que ByteDance serait tenu de transférer au gouvernement chinois ».

Le gouverneur républicain de l’Ohio, Mike DeWine, a déclaré dans son ordonnance que « les utilisateurs de ces programmes et plates-formes, ainsi que les appareils stockant les applications et les plates-formes, présentent des risques pour la sécurité et la cybersécurité nationales et locales ».

TikTok a déclaré qu’il était « déçu que tant d’États sautent dans le train politique pour adopter des politiques qui ne feront rien pour faire progresser la cybersécurité dans leurs États et sont basées sur des mensonges infondés à propos de TikTok ».

Vendredi, le gouverneur du Wisconsin, Tony Evers, a déclaré qu’il prévoyait de se joindre à d’autres États pour interdire l’utilisation de l’application vidéo populaire qui compte plus de 100 millions d’utilisateurs américains.

Les gouverneurs républicains ont mené la charge d’interdire TikTok des appareils d’État et certains gouverneurs démocrates ont été plus lents à le faire.

Après que le directeur américain du FBI, Christopher Wray, a déclaré en novembre que TikTok présentait des risques pour la sécurité nationale, les appels à l’interdire sur les ordinateurs du gouvernement ont pris de l’ampleur. La possibilité que le gouvernement chinois utilise le logiciel pour influencer les utilisateurs ou gérer leurs appareils a été évoquée par Wray.

Selon deux personnes familières avec la situation, TikTok a suspendu l’emploi de consultants qui l’aideraient à mettre en œuvre un éventuel pacte de sécurité avec les États-Unis alors que de plus en plus de responsables américains rejettent un tel accord, selon . vendredi.

Au cours des trois dernières années, TikTok s’est efforcé de rassurer Washington sur le fait que le Parti communiste chinois ou toute autre organisation influencée par Pékin ne peut pas accéder aux informations personnelles des Américains ni en modifier le contenu.

