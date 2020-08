Le New Hampshire est le premier État à autoriser les voitures volantes

L’avenir des machines volantes pourrait venir beaucoup plus tôt que prévu. Et cela pourrait certainement commencer du New Hampshire où le gouverneur Chris Sununu a signé un projet de loi, HB 1182, qui a fait du New Hampshire le premier État des États-Unis d’Amérique à autoriser les voitures volantes à circuler sur ses routes publiques. Les pilotes pourront conduire des aéroports à leur destination finale au sol.

Le New Hampshire est le premier État à autoriser l’utilisation de voitures volantes sur ses routes. En fait, il n’y a toujours pas de vraies voitures volantes autorisées par la loi, mais le New Hampshire ouvre la voie à la possibilité que des voitures volantes puissent circuler. Si les automobilistes craignent d’être dépassés sur la route par des véhicules volant et filant dans le ciel, l’idée est encore loin. “Il s’agit d’un événement emblématique et les premiers à adopter ce type de législation étatique seront les leaders des nouvelles technologies de transport”, a déclaré Sam Bousfield, PDG de Samson Sky, l’une des trois sociétés qui fabriquent actuellement des voitures volantes. “C’est quelque chose que le public a envie de voir depuis des décennies.”

Le premier prototype de voiture volante, l’Autoplane, a été conçu en 1917 par l’aviateur Glen Curtiss, l’un des fondateurs de l’industrie aéronautique américaine. Le prototype de Curtiss avait des ailes enlevées et était capable d’atteindre une vitesse de 45 mph sur la route, mais n’a jamais été en mesure d’effectuer un vol prolongé. Samson Sky, Terrafugia et Pal-V sont aujourd’hui les grandes entreprises qui produisent des véhicules volants, pour pouvoir les conduire, il faut un permis de conduire automobile et un permis aérien. Le HB 1182 définit les procédures par lesquelles les “aéronefs routiers” peuvent être enregistrés et inspectés, leur permettant d’utiliser l’infrastructure disponible pour d’autres véhicules à moteur. Cependant, il est interdit d’atterrir ou de décoller sur la voie publique.