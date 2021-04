Le neveu de Ree Drummond, Caleb, arrêté pour DUI 1 mois après l’accident dans son ranch

«La femme pionnière» Le neveu de Ree Drummond, Caleb Drummond, a été arrêté samedi pour conduite présumée sous l’influence, juste un mois après avoir été impliqué dans une collision entre deux camions de pompiers sur la propriété de sa famille.

L’homme de 21 ans a été arrêté le 17 avril tôt ce samedi matin. Selon des documents de la prison du comté d’Osage dans l’Oklahoma obtenus par AUJOURD’HUI, Caleb a été accusé de conduite sous l’influence, de port d’arme à feu alors qu’il était arrêté pour un DUI et le transport d’un conteneur ouvert. Il a été libéré plus tard dans l’après-midi.

L’enquête est toujours en cours et ce sera au procureur de la République de décider de l’inculper ou non.

AUJOURD’HUI a contacté Drummond pour obtenir des commentaires sur l’arrestation de son neveu, et nous mettrons à jour ce post si nous avons de nouvelles.

Ree Drummond et son neveu, Caleb Drummond. AUJOURD’HUI / calebdrummond06

La nouvelle de son arrestation intervient à peine un mois après que Caleb et Ladd Drummond aient été impliqués dans une collision de deux camions de pompiers dans le ranch familial de Pawhuska, Oklahoma, le 10 mars. Les deux camions se sont écrasés de front, selon un rapport d’accident sur la route de l’Oklahoma. Patrouille.

Les deux hommes conduisaient leurs propres camions pour combattre un feu de broussailles de près de 1000 acres sur leur propriété avec d’autres éleveurs et pompiers volontaires, a déclaré Jerry Roberts, directeur de la gestion des urgences du comté d’Osage, AUJOURD’HUI.

Caleb a été transporté à l’hôpital dans un état critique avec des blessures signalées à la «tête, au tronc interne, au bras et à la jambe» tandis que Ladd a renoncé aux soins sur les lieux.

Le lendemain, Drummond a partagé une mise à jour sur son neveu et son mari, remerciant les fans sur Facebook pour leurs prières.

«Caleb et Ladd sont à l’hôpital, mais nous pensons qu’ils iront tous les deux bien», a-t-elle écrit. «En tant que famille, nous remercions aujourd’hui, sachant que les choses auraient pu être bien pires. Merci à tous pour votre amour et votre gentillesse. signifie beaucoup. »

Drummond a fait une mise à jour plus longue cinq jours après l’accident, en écrivant un article de blog le 15 mars qui détaille les conséquences, y compris l’état de santé de son mari.

« Ladd était raide mais capable de se déplacer immédiatement après l’accident, alors il a refusé des soins médicaux », a expliqué Drummond, 52 ans. « C’était en partie parce qu’il voulait que les ambulanciers se concentrent sur Caleb, en partie parce qu’il était encore un peu abasourdi par l’accident, et en partie parce que les cow-boys n’aiment pas admettre qu’ils sont blessés. »

Alors que les blessures de son neveu ont été initialement signalées, elle a révélé dans le message que son mari «s’était cassé le cou à deux endroits – et de toute évidence, l’une des deux fractures était très proche d’être catastrophique». L’éleveur de 52 ans a subi une intervention chirurgicale à la suite de l’accident, l’obligeant à porter une minerve.

Heureusement, la famille semble être de bonne humeur après l’incident, malgré certains changements. Un mois après l’accident, la fille aînée de Drummond, Alex, 23 ans, et son plus jeune fils de 17 ans, Todd, ont donné aux fans de la famille une mise à jour sur leur père et leur cousin sur leur rétablissement des blessures qu’ils ont subies. le crash.

«Beaucoup de gens demandent comment va notre père», a déclaré Alex à propos de leur père dans une vidéo Instagram. «Il va beaucoup mieux. Il se rétablit et il recommence à travailler dans un ranch.

Alex a poursuivi en disant aux téléspectateurs: «Sa mobilité est un peu limitée en ce moment. Mais il est toujours capable de se pendre. «

Quant à Caleb, Todd a dit qu’il «allait bien», ajoutant: «Il est à peu près tout guéri et revient à sa vie normale».

« Vous ne pouvez pas retenir un homme bon! » Alex intervint.