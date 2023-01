Le neveu de Michael Jackson, Jaafar Jackson, jouera l’icône de la pop dans un nouveau biopic

Le prochain Michael Jackson le biopic gardera les choses dans la famille en tant que neveu de 26 ans de l’icône de la pop Jafar Jackson jouera le rôle principal dans le film réalisé par Antoine Fuqua. Venant de Lionsgate, le film retracera l’ascension de l’un des artistes les plus titrés de l’histoire de la musique. Jaafar Jackson est le fils de Jermaine Jackson, membre de Jackson 5, et est un auteur-compositeur-interprète à part entière.





Le réalisateur Fuqua a publié une image sur son compte Instagram et a annoncé que Jaafar jouerait le rôle dans son prochain film, qui s’intitule simplement Michael, qui est scénarisé par John Logan. Le film sera également produit par Rhapsodie bohémiennede Graham King, ainsi que John Branca et John McClain, les co-exécuteurs de la succession de Michael Jackson.

Bien que nombreux soient ceux qui croiraient que la biographie pourrait finir par être enrobée de sucre et n’examineront pas de trop près les controverses qui ont défini des segments de la vie de Jackson, ce ne sera probablement pas le cas. Selon des initiés, le film abordera directement les accusations de pédophilie qui ont été soulevées avant et après sa mort en 2009. Plus d’une décennie plus tard, beaucoup pensent que la vérité sur la vie de Jackson est encore principalement cachée derrière un écran de fumée, et pour eux, la façon dont le film traite ces questions sera certainement quelque chose à regarder avec intérêt.

Le biopic de Michael Jackson fournira-t-il vraiment une représentation fidèle de la vie du chanteur ?

Juste comme Rhapsodie bohémienne raconte une version de la vie de Freddie Mercury, ce nouveau biopic est presque certain de faire la même chose pour Michael Jackson. Cela signifie que les fans sont assurés d’entendre une grande partie du catalogue de chansons du roi de la pop mélangé à un récit dramatisé de nombreux moments cruciaux de sa carrière.

L’héritage de Jackson sera toujours défini par son style de chant unique et incomparable et un catalogue de chansons qui continue d’être populaire plus d’une décennie après sa mort. De nombreux documentaires ont été réalisés sur Jackson au fil des ans, à la fois sur sa carrière musicale et sur sa vie personnelle parfois insondable. Beaucoup d’entre eux ont provoqué des réactions négatives de la part des fans dévoués de Jackson, qui continuent de défendre fébrilement la légende de la pop contre toute allégation d’acte répréhensible.

Lors de l’annonce du projet, Fuqua a dit à quel point il était ravi de raconter l’histoire de Jackson au monde, et en tant que grand fan du travail du chanteur, c’était une opportunité irrésistible qu’il ne pouvait pas refuser. Il a dit: