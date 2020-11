Le neveu de Kim Jong Un: Qui est Kim Han Sol?

Un nouveau développement dans le cas du neveu disparu de Kim Jong Un, Kim Han Sol, a récemment été mis au jour.

Après que le père de Han Sol, Kim Jong Nam, ait été assassiné avec un agent neurotoxique en 2017, Han Sol, sa sœur adolescente et leur mère ont tenté de fuir la région avec l’aide d’Adrian Hong et du groupe Free Joseon (plus d’informations à ce sujet plus tard ).

Kim Han Sol et sa famille ont pu se rendre à l’aéroport; cependant, ils ont rencontré quelques hoquets en attendant leur vol dans un salon d’aéroport de Taipei.

Lorsque Han Sol et sa famille ne se sont pas présentés dans le hall d’un hôtel pour rencontrer des membres de Free Joseon dans son pays désiré d’Amsterdam, il a été rapporté que des membres de la CIA les avaient emmenés ailleurs avant de pouvoir atteindre l’hôtel.

Qui est le neveu de Kim Jong Un, Kim Han Sol – et où est-il aujourd’hui?

Lisez la suite pour découvrir tout ce que vous devez savoir sur le neveu de Kim Jong Un, y compris pourquoi il a disparu depuis près de quatre ans.

Le père de Kim Han Sol est le demi-frère de Kim Jong Un.

Prêt pour un arbre généalogique incroyablement compliqué?

Le père de Kim Han Sol, Kim Jong Nam, est le demi-frère de Kim Jong Un.

Kim Jong Il, qui a dirigé la Corée du Nord avant Kim Jong Un, aurait choisi Jong Nam comme successeur puisqu’il est l’aîné des trois enfants de Jon Il.

Cependant, en raison d’un incident survenu en 2001 lorsque Jong Nam a tenté d’utiliser un faux passeport au Japon pour visiter Tokyo Disneyland, il a été essentiellement exilé du régime nord-coréen pour être embarrassant.

Il y avait aussi le fait qu’il avait suggéré à son père que la Corée du Nord devrait réformer certaines de ses politiques étrangères et «s’ouvrir à l’ouest», ce qui aurait provoqué la colère de Jong Il.

C’est probablement pourquoi Kim Jong Un a été choisi comme successeur de son père.

Kim Jong Nam a été assassiné dans un aéroport en 2017.

On pense que Kim Jong Un a ordonné l’assassinat de son demi-frère, ce qui a forcé Kim Han Sol et sa famille à fuir la zone où ils résidaient à l’époque.

Kim Han Sol a contacté Free Joseon pour obtenir de l’aide peu de temps après le meurtre de son père.

Après avoir été présenté au leader de Free Joseon Adrian Hong par un contact mutuel, Han Sol l’a contacté ainsi que le groupe Free Joseon dans le but de demander l’asile pour lui-même et sa famille.

Qu’est-ce que Free Joseon?

Free Joseon est un groupe de résistance organisé et clandestin qui se consacre à la chute du régime Kim en Corée du Nord.

Kim Han Sol est très riche.

Et cette richesse a probablement aidé Han Sol et la capacité de sa famille à fuir.

«Je n’ai jamais rencontré un enfant avec autant d’argent. Kim Jong Nam avait caché beaucoup d’argent au cours de sa vie », a déclaré Hong, ajoutant que lors de leur première rencontre en 2013, Han Sol portait des chaussures Gucci.

Kim Han Sol et sa famille ont été arrêtés à l’aéroport alors qu’ils tentaient de partir.

L’agent de billetterie n’a pas permis à Han Sol et à sa famille de monter à bord du vol, en disant: «Non, ils ne montent pas. Ils sont trop tard »- même si d’autres ont été autorisés à monter à bord de l’avion.

« Vous savez exactement pourquoi ils ne peuvent pas s’entendre », a déclaré l’agent de billetterie à Han Sol et à leur contact mutuel de Free Joseon.

Après que la famille se soit retirée dans un autre salon de l’aéroport, des membres de la CIA se sont présentés et, le lendemain matin, les ont aidés à réserver des billets pour Amsterdam.

Han Sol et sa famille ont pris l’avion, mais ils n’ont jamais franchi les portes à leur arrivée aux Pays-Bas.

On pense que la CIA a emmené Kim Han Sol et sa famille «ailleurs».

La dernière vidéo connue de Kim Han Sol est celle qui a été prise par Free Joseon et publiée trois semaines après que lui et sa famille se soient enfuis.

Il est entendu que Kim Han Sol est sous la garde de la CIA depuis des années, bien que son emplacement soit actuellement inconnu – et le restera probablement pendant des années.

L’ancienne membre de la CIA, Sue Mi Terry, qui est également senior fellow au Center for Strategic and International Studies, a déclaré: «Je suppose [Free Joseon] a perdu Han Sol face à la CIA.

Olivia Jakiel est une rédactrice et écrivaine qui couvre l’actualité des célébrités et du divertissement. Suivez-la sur Instagram et suivez ses zingers sur Twitter.