Le nettoyage du télescope de l’Observatoire d’Arecibo pourrait coûter jusqu’à 50 millions de dollars, rapporte la NSF

Nettoyer le radiotélescope effondré de l’emblématique Observatoire d’Arecibo à Porto Rico pourrait coûter entre 30 et 50 millions de dollars, selon la National Science Foundation (NSF).

L’estimation des coûts, révélée vendredi (5 mars), est présentée dans un rapport de la NSF exigé par le Congrès après le radiotélescope géant plate-forme scientifique suspendue s’est écrasée à travers l’antenne de 305 mètres (1000 pieds) le 1er décembre. Deux câbles de support s’étaient cassés sur le télescope dans les mois précédant l’effondrement.

L’accident est survenu moins de deux semaines après que la NSF ait décidé que la structure était trop instable pour risquer d’être réparée et a commencé à planifier une démolition contrôlée. Au lieu de cela, l’agence a été laissée pour nettoyer l’épave.

Dans le cadre de la législation finançant la NSF jusqu’à fin septembre 2021, Le Congrès a demandé un rapport décrivant l’état d’avancement de l’enquête de l’agence sur l’effondrement, le plan de nettoyage du site et la procédure pour déterminer si le télescope sera remplacé. NSF a publié ce rapport vendredi .

La plus grande nouvelle de ce rapport de sept pages est une première estimation du coût de nettoyage du site du radiotélescope, que NSF évalue actuellement entre 30 et 50 millions de dollars. L’agence a noté que le coût sera réparti entre l’exercice 2021, qui a débuté le 1er octobre, et l’exercice 2022.

Le rapport met l’accent sur la sécurité, comme l’a fait NSF tout au long de la chute du télescope. « Assurer la sécurité est resté la priorité absolue de NSF », ont écrit des responsables dans le rapport. « Cela comprend non seulement la sécurité du personnel sur le site, mais aussi la sécurité de l’environnement dans la région et la nécessité de répondre aux préoccupations concernant la préservation historique et culturelle. »

À cette fin, la NSF a indiqué qu’elle était en conversation avec une foule d’agences sur les implications potentielles du processus de nettoyage, du US Fish and Wildlife Service au bureau de préservation historique de l’État de Porto Rico.

Le plus en question à ce stade est de savoir à quoi pourrait ressembler l’avenir de l’Observatoire Arecibo. À l’heure actuelle, l’installation se concentre sur la science qu’elle peut compléter sans le radiotélescope massif, mais les scientifiques ont également exprimé leur intérêt pour le remplacement de la parabole par un nouvel instrument moderne.

Le rapport n’offre aucun aperçu de la question de savoir si cela se produira, mais indique que la NSF prévoit un atelier communautaire, actuellement ciblé en avril, au cours duquel les scientifiques examineront les capacités de recherche possibles qui méritent un examen détaillé.

