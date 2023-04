Le NETFLIX K-DRAMA qui est passé inaperçu, mais que tous les fans de ROMANCE doivent voir

Netflix

Les K-dramas sont les séries qui attirent le plus les fans de Netflix, mais il y en a une qui est passée inaperçue. connais le.

©IMDBLe k-drama idéal pour les fans de romance

Les k-drames de Netflix il y a des années sont devenus les favoris des utilisateurs de la plateforme. Chaque fois que le géant du streaming a fait une sortie de ce genre, c’est rapidement devenu une fureur. C’est pourquoi la plateforme continue de parier sur ces créations et, en effet, deux nouvelles de Corée arriveront en avril.

Mais, comme si cela ne suffisait pas, Netflix en a qui sont déjà sortis il y a longtemps. Parmi eux se trouve un strip qui est passé inaperçu au moment de sa sortie, mais qui est vraiment un incontournable pour tout fan de romance. Il s’agit de Même comme çaun drame intimiste doux-amer et captivant à la fois.

Synopsis de Still :

Yu Na Bi est étudiante en art et depuis sa rupture douloureuse avec son premier petit ami infidèle, elle ne croit plus à l’amour et ne veut plus se laisser emporter par ses sentiments, même si elle aimerait être dans une relation amoureuse. relation. Cependant, lorsqu’elle rencontre Park Jae Eon, ses barrières commencent à tomber une à une.

Bande-annonce encore :

Distribution de Still :

Song Kang dans le rôle de Park Jae-eon

Han So-hee dans le rôle de Yoo Na-bi

Chae Jong-hyeop dans le rôle de Yang Do-hyeok

Lee Yui-eum dans le rôle de Yoon Seol-ah

Yang Hye-ji comme Oh Bit-na

