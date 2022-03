Le Netflix gratuit avec publicités existe déjà : il s’appelle YouTube

YouTube inclut désormais des films et séries gratuits : en contrepartie, vous devrez regarder des publicités.

Alors que Netflix nie avoir inclus des publicités sur la plate-forme parmi ses plans, d’autres services de lecture vidéo dans diffusion décider miser sur les pubs en échange de proposer des abonnements plus abordables, voire gratuits.

Le dernier à rejoindre la tendance n’est autre que le très Youtubecar désormais, les utilisateurs du service de streaming vidéo de Google auront la possibilité de regarder des films et des saisons complètes de certaines séries populaires gratuitementen échange de regarder des publicités.

Des films et des séries gratuits arrivent sur YouTube

Comme l’entreprise elle-même l’a annoncé, de plus en plus de personnes utilisent YouTube sur leur téléviseur avec leur famille et leurs amis. Pour cette raison, il a été décidé aller plus loinélargissant le catalogue de contenus gratuits que YouTube met à la disposition de ses utilisateurs.

Pour cela, ils ont été inclus environ 4000 épisodes différents de certaines des séries télévisées les plus populaires du moment, notamment Andromeda, Heartland, Hell’s Kitchen et d’autres.

Mais ce n’est pas tout : YouTube a également ajouté plus de 1 500 films de Disney, Warner Bros, Paramount, Lionsgate, FilmRise et autres studios.

11 nouvelles fonctionnalités à venir sur YouTube cette année

Tout ce contenu est disponible gratuitement avec publicitéset petit à petit, il est prévu d’inclure plus de titres –jusqu’à 100 nouveaux chaque semaine–.

Initialement, accès gratuit aux films et séries sur YouTube Il ne sera disponible que pour les utilisateurs résidant aux États-Unis. Cependant, nous espérons que peu, cette catégorie s’étendra à d’autres régions du monde.

