Le nerd complet : ép. 181 : Ordinateurs portables AMD Advantage et E3 !

Dans cet épisode de The Full Nerd, Gordon Mah Ung, Alaina Yee, Adam Patrick Murray, et Brad Chacos parler de l’ordinateur portable tout AMD Asus ROG Strix G15 Advantage Edition et de ce qui était chaud à l’E3.

L’équipe Full Nerd commence par parler de l’ordinateur portable tout AMD Asus ROG Strix G15 Advantage Edition, qui comprend un Ryzen 9 5900HX et une Radeon RX 6800M. Gordon explique en quoi l’ordinateur portable est bon, ce qu’il n’est pas bon et s’il s’agit d’un bon achat.

Alors que l’E3 bat son plein, l’équipe diffuse toutes les nouvelles importantes du jeu à sortir de l’émission.

Enfin, l’équipe répond en direct aux questions du public.

