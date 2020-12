Le nazisme se développe et la démocratie vit sa plus grande menace

Les partisans d’Hitler gagnent du terrain. Ils se battent pour la suprématie blanche. Et si ces dernières années l’extrémisme islamique a été considéré comme la principale menace à la sécurité dans le monde, la situation a changé. L’islamisme radical n’est plus une préoccupation majeure des gouvernements et de la presse. Le genre de violence impliquant d’autres acteurs a augmenté et déclenche des alarmes presque oubliées dans les services de sécurité: il s’agit de l’extrémisme d’extrême droite.

Début octobre, lorsque le FBI a arrêté un groupe d’hommes liés à des milices d’extrême droite qui prévoyaient de kidnapper le sénateur Gretchen Whitmer, beaucoup se sont demandé si la menace de ces groupes n’avait pas été sous-estimée.

Quelques jours plus tard, un rapport de la National Security Agency des États-Unis abordait la question. « En tant que secrétaire, je suis préoccupé par toute forme d’extrémisme violent (…), cependant, je suis particulièrement préoccupé par les groupes extrémistes violents de suprémacistes blancs qui ont été exceptionnellement meurtriers dans leurs abominables attaques », a déclaré Chad Wolf, secrétaire par intérim de l’Agence de sécurité. National des États-Unis.

Les données présentées dans le document sont accablantes: près de 70% des attentats et complots que le pays a subis au cours des huit premiers mois de l’année relèvent de la «suprématie blanche», une catégorie encadrée à l’extrême droite. Dans ces attaques, 39 personnes sont mortes.

Et l’Agence de sécurité nationale a lancé un avertissement: cet extrémisme de «suprématie blanche» restera «la menace la plus persistante et la plus meurtrière du pays» à l’avenir.

Préoccupation mondiale

Les préoccupations à ce sujet ne se limitent pas aux États-Unis. Le chef des services de renseignement britanniques a reconnu ces derniers jours que ce type de violence est l’une des «plus grandes menaces» auxquelles le pays est confronté.

Le ministre allemand de l’Intérieur, Horst Seehofer, est allé plus loin, son gouvernement ayant même dû dissoudre une unité d’élite de l’armée en raison de ses liens avec des groupes néonazis au milieu de conspirations visant à créer un groupe terroriste au sein des forces armé. «C’est la plus grande menace pour nous», a-t-il déclaré.

Et le Comité contre le terrorisme de l’ONU lui-même a été récemment contraint de lancer un avertissement contre «la menace transnationale croissante du terrorisme d’extrême droite».

Ainsi, les différentes alertes marquent une tendance: au cours des cinq dernières années, les attaques extrémistes qualifiées d’extrême droite ont augmenté de 320% dans le monde, selon le Global Terrorism Index, l’un des indicateurs de référence de ce rapport et qui a donné naissance à l’Institut. Économie et paix (IEP).

Une menace qui se concentre principalement sur les États-Unis, l’Europe et l’Océanie.

Si en 2010 ce type de terrorisme semblait en sommeil, avec seulement cinq attentats enregistrés par l’agence, près d’une décennie plus tard, ce nombre est passé à 58 attentats par an, avec 77 morts.

À la fin de la décennie, il y avait encore plus d’attaques extrémistes en Occident inspirées par l’extrême droite que par l’extrémisme djihadiste (17,2% contre 6,8%, respectivement), selon le rapport.

«Nous avons un problème et sa tendance est croissante», prévient Cristina Ariza, coordinatrice du dossier à l’Observatoire international d’études sur le terrorisme (OIET) et analyste à l’Institut Tony Blair pour le changement global.

Pourquoi augmente-t-il?

Dans l’histoire récente, l’extrémisme à motivation politique a culminé dans les années 1970 (avec près de 1700 attaques au cours de la période), diminuant brusquement et disparaissant presque au cours des 30 prochaines années, selon l’institut IEP, qui répertorie séparément l’extrémisme séparatiste et religieux. .

Il n’est pratiquement revenu à la une des journaux qu’à deux exceptions précises et particulièrement sanglantes: les attentats liés à l’extrême droite dans la ville italienne de Bologne (85 morts), en 1980, et dans la ville américaine d’Oklahoma, en 1995, avec 168 morts.

Dans les 16 années qui ont suivi cette dernière, l’institut estime que l’extrême droite a été impliquée dans une moyenne de seulement 6,5 occurrences par an.

Mais quelque chose a changé le 22 juillet 2011, lorsque le Norvégien d’extrême droite Anders Breivik a fait exploser une bombe devant un bâtiment officiel à Oslo, puis est entré dans un camp de jeunes du Parti travailliste pour provoquer un massacre. Breivik a tué 77 personnes.

Les attaques liées à l’idéologie d’extrême droite se sont intensifiées depuis: Christchurch (Nouvelle-Zélande, 2019), 51 morts; El Paso (USA, 2020), 22 morts; Hanau (Allemagne, 2020), 9 morts; Pittsburgh (USA, 2018), 11 morts.

La tendance est claire pour les experts et conduit à la question: pourquoi maintenant? Qu’est-il arrivé pour réactiver ce type d’extrémisme?

« Il n’y a pas de réponse unique », explique Ariza à BBC News Mundo. Les réponses sont cachées dans la très grande variété de motivations et de lieux derrière ces attaques.

«Les années de crise économique (après la grande récession de 2008) et les processus politiques qui en ont résulté qui ont poussé des formations politiques radicales de droite, une réaction à la virulence du terrorisme djihadiste de ces années, le sentiment de certains secteurs contre les vagues migratoires… Les raisons ils sont divers », dit-il.

«Il faut comprendre que le soi-disant terrorisme d’extrême droite et les mouvements proches de cette idéologie, violents ou non, sont très hétérogènes et, par conséquent, (sont aussi) les raisons de leur exaltation, bien qu’ils partagent un noyau commun. Il ne s’agit pas d’un terrorisme parfaitement organisé et hiérarchisé. Ils agissent seuls à de nombreuses reprises », dit-il.

Plus précisément, 60% des attaques de ce type d’extrémisme sont menées par des personnes n’appartenant à aucun groupe, selon les données de l’Institut d’économie et de paix.

« Il faut comprendre que les groupes d’extrême droite ne se limitent plus aux classiques néonazis, qui admirent Hitler et défendent la suprématie blanche ou l’antisémitisme, mais que de nouveaux aspects sont apparus qui sont liés aux nouveaux populismes », prévient le chercheur.

« Ces courants concentrent leurs objectifs sur ce qu’ils appellent une bataille culturelle, et parmi leurs obsessions ils veulent mettre fin au multiculturalisme, empêcher l’arrivée de migrants, expulser les musulmans, mettre fin aux élites libérales, entre autres. »

«Ces groupes sont très actifs sur les réseaux sociaux et les forums de suprématie en ligne», ajoute Ariza. « Là, ils trouvent un endroit idéal pour explorer leur discours, attirer des adeptes et promouvoir toutes sortes de discours de conspiration. »

Et il y a peu de fois plus propice à alimenter les conspirations qu’une épidémie mondiale: la crise du covid-19 est devenue un élément décisif pour exacerber encore sa virulence.

Covid et l’extrême droite

Le Comité contre le terrorisme des Nations Unies a récemment émis un avertissement concernant la diffusion massive de messages de complot de l’extrême droite qui servent à planifier et exécuter des actions violentes.

Il y en a un nombre important: en seulement trois mois, un total de 34 portails de complot sur covid-19 ont atteint 80 millions d’interactions sur Facebook, selon le rapport d’alerte de l’ONU. Pendant ce temps, l’Organisation mondiale de la santé, source d’informations officielles et véridiques, n’en a obtenu que 6,2 millions.

Les messages sont variés. Ils veulent semer l’idée que le covid-19 est un outil pour réaliser le «gros remplacement». Autrement dit, éliminer la population blanche. Ils mettent en garde contre les infrastructures 5G en tant que véhicules de transmission, ce qui est un plan pour faire couler l’économie, que des immigrants infectés sont envoyés pour propager le virus et même l’associer à des pouvoirs liés au secteur de la santé.

Et ces messages ont un développement concret, prévient l’ONU.

Certains de ces groupes suivent une tactique qu’ils appellent «accélérationniste», qui cherche à profiter de la crise actuelle pour semer le chaos et faire tomber le système.

Le rapport prévient que ces stratégies réussissent et augmentent la probabilité que davantage « d’individus s’engagent à intensifier la violence ».

Des plans concrets ont déjà été repérés, comme « un complot terroriste d’extrême droite » qui visait à faire sauter un hôpital pour patients covid-19 dans le Missouri (USA) et que le FBI a réussi à démanteler.

Difficile à chasser

Lorsque, dans la nuit du 17 juin 2015, Dylann Roof (un homme blanc de 21 ans) a ouvert le feu à l’aide d’un fusil et tué neuf fidèles d’une congrégation de l’Église méthodiste africaine à Charleston, Caroline du Sud, États-Unis, beaucoup ne comprenaient pas le raison pour laquelle il a été classé comme crime de haine et non comme terrorisme.

Samuel Sinyangwe, un activiste afro-américain bien connu, a écrit cette nuit-là sur son compte Twitter: «Le terroriste qui lui a tiré dessus portait un drapeau de l’apartheid sur sa veste. Si un musulman portait un drapeau Isis (État islamique), il ne passerait même pas un contrôle de sécurité dans un centre commercial.

Nate Snyder lui-même, l’un des conseillers antiterroristes de l’administration Barack Obama, a déploré cette décision: «Si jamais il y avait une opportunité de définir les extrémistes blancs comme des terroristes nationaux, c’était celle de Dylan Roof», a-t-il déclaré au New York Times.

Et ce caractère décentralisé, le manque de hiérarchies et le fait qu’ils soient des auteurs solitaires rendent difficile la lutte contre eux, préviennent plusieurs experts.

L’extrémisme de cet aspect a dénombré 746 attentats et 688 morts depuis 1970, selon l’IEP, mais de nombreux experts préviennent que le nombre d’actes violents et de victimes pourrait être bien plus élevé.

Celui de l’extrême droite « est une forme unique de violence politique avec des frontières liquides entre les crimes de haine et le terrorisme organisé », analyse Daniel Koehler, directeur de l’Institut allemand de radicalisation et de déradicalisation.

Cela provoque des dysfonctionnements lorsque les auteurs sont poursuivis légalement pour ces crimes et apparaissent dans les statistiques en tant que tels.

«Dans de nombreux pays occidentaux, la violence (d’extrême) droite a été analysée sous la rubrique des crimes de haine», et les criminels «sont souvent poursuivis pour divers crimes (haine, meurtre, possession d’armes) et non pour terrorisme». simplement parce qu’il est « plus difficile, et nécessite plus de ressources, de prouver au tribunal une accusation de formation d’une organisation terroriste ou de participation à une tentative terroriste, par rapport aux exigences requises pour d’autres crimes », a déclaré Koehler dans une enquête pour le Centre international de lutte contre le terrorisme de La Haye.

Ainsi, explique Koehler, rien qu’en Allemagne, le nombre de victimes pourrait doubler: seules 83 victimes officielles du terrorisme d’extrême droite sont apparues depuis 1990, date à laquelle le décompte pouvant convenir à ce type d’activité est de 169, selon diverses analyses académiques.

Et selon ses estimations tirées de rapports judiciaires allemands, il pourrait y avoir plus de 1 000 crimes violents par an liés à l’extrême droite.

« Il est nécessaire de mettre fin au double standard face à la violence de droite et au terrorisme, par rapport à d’autres formes de violence politique », a déclaré Koehler.

Et il conclut: «Non seulement les victimes de violence d’extrême droite qualifient cela d’hypocrisie, mais les criminels y voient une forme de victoire s’ils parviennent à s’enfuir, c’est-à-dire qu’ils commettent des crimes de nature terroriste sans être poursuivis par le terrorisme ou étiquetés comme tel ».