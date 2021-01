Le navire de ravitaillement amélioré de SpaceX Cargo Dragon fait le premier splashdown de l’Atlantique

Un vaisseau spatial de ravitaillement de la cargaison SpaceX Dragon est revenu sur Terre depuis la Station spatiale internationale mercredi 13 janvier, s’écrasant au large des côtes de la Floride pour la première fois.

La mission Dragon CRS-21, la 21e livraison de fret de la station spatiale SpaceX pour la NASA, a été lancée le 6 décembre 2020 avec 6400 livres. (2 903 kilogrammes) de fournitures et d’équipement scientifique pour l’équipage de sept personnes de l’Expédition 64. Après un retard d’une journée en raison du mauvais temps dans la zone de projection, le véhicule amélioré s’est désamarré de la station spatiale de manière autonome pour la première fois mardi ( 12 janvier), et il a éclaboussé à l’ouest de Tampa environ 35 heures plus tard, à 20h26 HNE le mercredi 13 janvier (0126 14 janvier GMT).

Alors que les précédentes missions de cargaison Dragon se sont terminées par des éclaboussures assistées par parachute dans le Pacifique, la nouvelle version améliorée du cargo de SpaceX est conçue pour atterrir dans l’océan Atlantique, plus près du centre de traitement scientifique du Kennedy Space Center de la NASA en Floride.

En relation: Le premier navire cargo Dragon amélioré de SpaceX s’arrête à la station spatiale avec de la science, des goodies et un nouveau sas

La mission CRS-21 n’a pas seulement été la première à atterrir près de la Floride, elle a également été la première à accoster de manière autonome à la Station spatiale internationale et à s’en détacher. Les dragons cargo précédents se sont appuyés sur des astronautes qui utilisaient le bras robotique Canadarm2 de la station pour saisir le vaisseau spatial et l’amarrer avec le laboratoire en orbite.

D’autres véhicules de livraison de fret spatial, comme le vaisseau spatial Cygnus de Northrop Grumman et le véhicule de transfert H-II du Japon, sont intentionnellement détruits à la fin de leurs missions; Les astronautes de la station spatiale remplissent les capsules de déchets, puis utilisent le Canadarm2 pour les envoyer vers la Terre, et ils brûlent en toute sécurité dans l’atmosphère. Le Dragon de SpaceX, cependant, est un vaisseau spatial réutilisable conçu pour livrer en toute sécurité des expériences scientifiques sur Terre depuis la station spatiale. La mission Dragon CRS-21 est revenue avec plus de 4400 livres. (2 000 kg) de « précieuses expériences scientifiques et autres marchandises », ont déclaré des responsables de la NASA dans un communiqué.

«La capsule cargo Dragon améliorée utilisée pour cette mission contient le double de la disponibilité des casiers motorisés des capsules précédentes, ce qui permet une augmentation significative de la recherche qui peut être renvoyée aux scientifiques», a ajouté la NASA. « Certains scientifiques verront leurs recherches revenir rapidement, quatre à neuf heures après les éclaboussures. »

La capsule robotique Dragon de SpaceX éclabousse dans l’océan Pacifique le 21 mai 2015, mettant fin à la 6e mission cargo de la société vers la Station spatiale internationale pour la NASA. (Crédit d’image: SpaceX)

Une partie de la cargaison scientifique à bord comprend des tissus cardiaques modifiés, des organoïdes issus de cellules souches humaines, des biofilms susceptibles de corroder l’acier inoxydable, des fibres optiques de zéro g, etc.

SpaceX prévoit de lancer sa prochaine mission de réapprovisionnement en cargaison Dragon, CRS-22, en mai de cette année. La capsule Crew Dragon de la société est actuellement amarrée à la station spatiale et devrait également revenir sur Terre avec son équipage de quatre personnes en mai. Le prochain lancement de Dragon sera un autre Crew Dragon, qui devrait lancer la mission Crew-2 avec quatre autres astronautes en mars.

Envoyez un courriel à Hanneke Weitering à [email protected]45Secondes.fr ou suivez-la sur Twitter @hannekescience. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.