Le navigateur de Samsung est mis à jour avec de nouvelles fonctions utiles

Le navigateur de Samsung reçoit toutes ces nouvelles.

L’une des applications fondamentales de tout téléphone mobile est le navigateur. Parce que honnêtement et malgré le fait que nous utilisons tous des téléphones portables pour passer des appels téléphoniques, envoyer des SMS et même prendre des photos, le navigateur est basique pour pouvoir utiliser Internet.

Les applications de navigateur sur Android sont nombreuses. Certains sont basés sur la confidentialité des utilisateurs, certains sur la stabilité et d’autres sur la vitesse. Google Chrome est le navigateur le plus populaire en soi, mais heureusement, ce n’est pas le seul. Un de nos favoris? Navigateur de Samsung.

Le navigateur de Samsung est mis à jour: quoi de neuf?

Non, nous ne plaisantons pas. Les raisons d’utiliser le navigateur fourni par défaut dans les terminaux Samsung ne sont pas rares. La synchronisation entre les appareils Samsung, mieux adaptée que Google Chrome, fonctionne vraiment bien … et pour couronner le tout maintenant il a reçu une mise à jour plus qu’intéressante.

Comme nous l’avons lu sur le site officiel de Samsung, la version 14.0 (beta) de ce navigateur apporte toutes ces nouveautés.

Maintenant basé sur Chromium 87

Fonction anti-suivi intelligente améliorée qui efface automatiquement les cookies à intervalles planifiés

Un nouveau panneau de contrôle de la confidentialité qui nous montre combien de pop-ups et de cookies ont été bloqués

Dans le Samsung Galaxy Folf, le navigateur démarre automatiquement le mode Flex lorsqu’une vidéo passe en plein écran

La paire d’applications peut lancer jusqu’à trois fenêtres d’écran partagé en même temps

Sur le Samsung Galaxy Tab S7, la reconnaissance de l’écriture manuscrite est ajoutée dans les zones de texte et dans la barre d’URL

Améliorations du mode de lecture

L’extension de traduction du navigateur prend désormais en charge 18 langues

Donc, si l’un d’entre vous possède un appareil Samsung et n’a pas encore testé votre navigateur, maintenant il n’y a aucune excuse pour ne pas. Samsung mentionne que toutes ces nouvelles viendront « bientôt » dans la version officielle du navigateur donc il faut être très attentif.

Rubriques connexes: Applications, Samsung

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂