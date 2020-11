Le NaPSAT d’Odisha représentera l’Inde au défi 2021 du robot d’exploration humaine de la NASA

Tendance FP13 nov.2020 15:48:10 IST

Une équipe d’étudiants d’astronomie d’Odisha, connue sous le nom de Navonmesh Prasar Student Astronomy Team (NaPSAT), a été sélectionnée pour participer au défi d’exploration humaine de la NASA qui se tiendra l’année prochaine en avril 2021.

Le groupe de 10 élèves âgés de 14 à 19 ans s’envolera pour Huntsville, Alabama aux États-Unis pour représenter l’Inde à la compétition internationale organisée par l’agence spatiale américaine, selon le site officiel de l’équipe. Le groupe travaille à la construction d’un rover «à propulsion humaine» qui pourra se déplacer à la surface de Mars.

NaPSAT est une initiative de la Fondation Navonmesh Prasar, basée à Bhubaneswar, qui héberge des passionnés d’espace et vise à susciter la curiosité des étudiants, du développement des compétences et des universités dans le domaine de l’espace et de l’astronomie. Les 10 membres sélectionnés ont été présélectionnés parmi environ 800 participants volontaires et l’équipe travaille sur divers projets tels que la conception de systèmes spatiaux, de rovers, de fusées, de satellites et d’astronomie pour participer à divers événements internationaux.

Anil Pradhan, le fondateur de la Fondation Navonmesh Prasar, s’est entretenu avec l’agence de presse ANI et a déclaré que c’était la première fois qu’une équipe scolaire de l’Inde avait été sélectionnée pour ce défi.

10 élèves du secondaire de NaPSAT ont été sélectionnés pour le NASA Human Exploration Rover Challenge 2021 pour représenter l’INDE à la NASA.@PMOIndia @CMO_Odisha @rashtrapatibhvn @GouverneurOdisha @AmitShah @dpradhanbjp @NASA @isro #napsat pic.twitter.com/Ul7eyXhHpL – Équipe d’astronomie étudiante NaPSAT- Navonmesh Prasar (@NaPSATindia) 12 novembre 2020

Pradhan a déclaré qu’ils avaient créé une équipe pendant le COVID-19 et identifié 10 étudiants d’Odisha. Ils leur ont fourni une formation et ont postulé plus tard pour le NASA Rover Challenge. Anil a révélé que l’équipe interdisciplinaire comptait des élèves des écoles ainsi que des étudiants ITI, ajoutant que l’équipe fabriquait un rover qui pourrait se déplacer à la surface de Mars et serait à propulsion humaine.

Félicitations aux étudiants de #Odisha qui ont été sélectionnés par @NASA participer au #NASA Rover Challenge à Huntsville, Alabama. L’équipe NaPSAT est composée d’élèves de l’école U-14. C’est une initiative de la Navonmesh Prasar Foundation, basée à Bhubaneswar. pic.twitter.com/8QBmQNXZfk – Sujeet Kumar (@SujeetKOfficial) 12 novembre 2020

Il a ajouté que la NASA leur avait envoyé une invitation pour l’événement 2021 et qu’ils enverraient bientôt leur rover aux États-Unis. Afin de faire face à toutes les dépenses engagées, la fondation lève également des fonds.

Un membre de l’équipe Ankan Mondal a expliqué les détails techniques du rover Mars. Il a dit que leur rover sera capable de supporter le poids de deux personnes et sera capable de se déplacer sur le terrain de Mars ainsi que sur la Lune.

