Le mythique Google Pixel 4 reçoit la dernière mise à jour de son histoire

in

La mise à jour Android de février 2023 est déjà déployée sur les Google Pixel 4 et 4 XL avec la version de firmware TP1A.221005.002.B2.

Le Google Pixel 4XL est mis à jour avec le correctif de sécurité de février 2023

rejoindre la conversation

L’une des séries de smartphones les plus emblématiques du grand G, le Google Pixel, a été le Pixel 4, certains terminaux qui sont allés sur le marché il y a presque 4 ans, en 2019. Maintenant, après avoir reçu trois ans de mises à jour de sécurité mensuelles et mis à jour vers Android 13 au milieu de l’année dernière, votre soutien a pris fin.

Ainsi, comme nous l’a confirmé 9to5Google, deux des trois modèles de la famille Pixel 4, les Pixel 4 et Pixel 4XL, sont déjà recevoir la dernière mise à jour de votre histoire.

Google publie la dernière mise à jour sur Google Pixel 4 et Pixel 4 XL

Un jour seulement après le déploiement de la mise à jour Android de février 2023 sur les derniers Google Pixels, la firme de Mountain View a lancé une nouvelle mise à jour de sécurité sur les Pixel 4 et Pixel 4XLchose qui ne s’est pas produite depuis Octobre 2022.

La dernière mise à jour qui atteindra le Google Pixel 4 comprend, comment pourrait-il en être autrement, le correctif de sécurité de février 2023, qui corrige un grand nombre de vulnérabilités de sécurité et de confidentialité et améliore la stabilité et les performances des appareils.

Cette dernière mise à jour arrive déjà sur Pixel 4 et Pixel 4XL avec version du micrologiciel TP1A.221005.002.B2d’où il s’ensuit que cela n’inclut pas les améliorations d’Android 13 QPR1, la dernière version bêta de la dernière version d’Android, puisqu’elle commence par « TP1A » au lieu de « TQ1A ».

La dernière mise à jour du Pixel 4 devrait arriver sur les modèles des différentes régions du monde au cours des prochains jours, mais si vous souhaitez la recevoir au plus vite, vous pouvez toujours bien l’installer manuellement. via le fichier OTA ou via l’image d’usine de chaque terminal:

Image d’usine Google Pixel 4

Google Pixel 4 OTA

Image d’usine Google Pixel 4XL

Google Pixel 4XL OTA

rejoindre la conversation

Jouer sur YouTube

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?