Le mystérieux RPG de Swery, The Good Life, prévu pour l’automne 2021 dans une bande-annonce en anglais

Flippin’ heck, ce jeu a mis du temps à se matérialiser, n’est-ce pas ? Le « RPG de la vie quotidienne sur le remboursement de la dette » de Swery, The Good Life, a été initialement annoncé avec une campagne Kickstarter en 2018, et les nouvelles ont été extrêmement lentes sur le titre depuis. Comme pour les autres travaux du célèbre développeur, ce nouveau jeu semble être quelque peu peu orthodoxe, le joueur assumant le rôle d’un photographe qui peut se transformer en chat ou en chien pour une raison quelconque. Oh, et il y a aussi un mystère de meurtre.

Une nouvelle bande-annonce en anglais vient de sortir, ce qui nous donne un regard rafraîchi sur le jeu inhabituel. Cela semble assez prometteur et a définitivement un sens de l’humour original que nous apprécions plutôt. La fin de la vidéo révèle qu’elle vise toujours une sortie à l’automne 2021 – après quelques retards, espérons qu’elle pourra enfin réussir l’atterrissage.

Êtes-vous enthousiasmé par The Good Life sur PlayStation 4 ? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.