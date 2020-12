Le mystérieux pgLang de Kendrick Lamar apparaît dans la nouvelle vidéo de The Weeknd

La mystérieuse agence pgLang de Kendrick Lamar est apparue une seconde dans le nouveau clip de The Weeknd.

Qu’est-ce que pgLang? Nous nous sommes posé cette question toute l’année et nous n’avons toujours pas de réponses claires. Le projet sur lequel Kendrick Lamar a travaillé avec des artistes comme Dave Free, Baby Keem et d’autres, qui est apparemment une sorte de label ou d’agence créative, continue de fasciner les fans par sa nature cryptique. Cela a été ballotté dans des conversations suggérant que Kendrick quitte Top Dawg Entertainment, que l’homme lui-même a fermé. Par le passé, Free et Lamar ont décrit pgLang comme une agence pour «des créateurs et des projets qui parlent de manière désintéressée avec et pour les expériences partagées qui nous connectent tous». Comme vous pouvez l’imaginer, cette explication peu claire a suscité beaucoup de fans enthousiastes de Kung Fu Kenny qui souhaitent tirer le meilleur parti de cela. Plus récemment, pgLang est apparu pour une très courte place dans la nouvelle vidéo de The Weeknd pour « Blinding Lights » avec Rosalía. À 2: 06 minutes, quelqu’un vêtu d’un t-shirt blanc pgLang peut être vu filmer le plan, ce qui soulève la question … The Weeknd, ou peut-être Rosalía, est-il impliqué dans le mystérieux collectif? Ou est-ce que quelqu’un de l’équipe d’Abel travaille également avec Kendrick? Nous avons besoin de réponses !!!

Que pensez-vous qu’il se passe dans les coulisses avec Kendrick Lamar? Espérons que nous le saurons tous bientôt car le suspense nous tue!

