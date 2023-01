Le mystérieux k-drama de Netflix sur la loyauté familiale triomphe en ce moment

Netflix

Les K-dramas sont devenus un énorme produit sur Netflix et maintenant il y en a un sur la fidélité familiale qui ne cesse de réussir. connais le.

©IMDBLes soeurs

Au fil des années Netflix trouvé un excellent fournisseur de produits en Corée du Sud. Les séries et les films du géant du streaming qui font partie de ce thème finissent toujours par être une rage inégalée. C’est parce qu’ils ont des parcelles incroyables qui enchantent des milliers de personnes à travers le monde.

Parmi eux se trouve Les soeurs, un k-drama mystérieux sur la loyauté familiale. Pleine de drame et même un peu de mystère, cette histoire est déjà devenue l’une des favorites de Netflix. De plus, il faut préciser qu’il s’agit d’une adaptation du roman anglais du même nom publié en 1868.

Synopsis des Sœurs :

La série raconte l’histoire de trois sœurs impliquées dans une affaire judiciaire qui les amène à affronter l’une des familles les plus puissantes et les plus riches de Corée du Sud. Ce sont trois femmes qui ont vécu une enfance pauvre et qui ont maintenant la tentation de l’argent facile à leurs pieds après avoir été impliquées dans ce complot contre l’une des familles les plus importantes.

Bande-annonce des Sœurs :

Casting des Sœurs :

Kim Goun

nam ji hyun

Parc Ji Hu

Wi Ha Jun

Uhm Ji-won

euh ki-joon

Kim Mi-sook

Kang Hoon

Jeong Chae-eun

