Le mystère entoure le prochain projet DC de Jensen Ackles de Supernatural

Jensen Ackles de Supernatural travaille sur un projet basé sur DC Comics. Bien qu’il ne divulgue pas encore de détails, il a maintenant été révélé que le producteur exécutif d’Arrowverse, Greg Berlanti, est également impliqué.

Voici ce que nous savons jusqu’à présent sur le projet de Jensen Ackles







Récemment, un calendrier de la convention SXSW 2022 à Austin, au Texas, répertorie Ackles comme invité. Dans la description de sa carrière, la ligne se lit comme suit : « Jensen développe également un projet DC sans titre avec Greg Berlanti. » Lors d’une récente interview en podcast, Ackles avait ceci à dire: « Il y a une propriété DC que je développe actuellement en ce moment avec Warner Bros. et quelques autres bons partenaires. » Cependant, il n’a donné aucun nom et s’est engagé à garder le silence parce que « vous ne voulez pas porter la poisse ».

FILM VIDÉO DU JOUR

Berlanti est le producteur derrière l’énorme succès Arrowverse, composé d’émissions interconnectées basées sur des personnages de DC comme The Flash et Supergirl. Cependant, Berlanti aide également aux productions DC en dehors d’Arrowverse, donc son implication dans le projet mystère d’Ackles ne signifie pas nécessairement qu’Ackles apparaîtra dans cet univers télévisé. Berlanti détient actuellement le record du plus grand nombre de programmes télévisés diffusés simultanément, après avoir travaillé sur 15 émissions pour la saison télévisée 2019-2020.

Ce n’est pas la première fois qu’Ackles se lance dans l’univers DC. L’acteur a déjà joué dans Smallville face à Rosenbaum, jouant le personnage de Jason Teague dans la quatrième saison de la série préquelle de Superman de 2004 à 2005. Ackles a également exprimé Batman lui-même pour une série de films en deux parties, Batman : le long Halloween.

Cependant, Ackles est surtout connu pour avoir joué Dean Winchester dans The WB / The CW’s Supernatural pendant les 15 saisons au cours desquelles la série a été diffusée. Et il connaît très bien le monde des super-héros. Après la fin de la série en 2020, il était très occupé. L’un des rôles qu’il jouera est le personnage de Soldier Boy dans la troisième saison à venir de The Boys. L’adaptation en direct du créateur surnaturel Eric Kripke de la bande dessinée de super-héros de Garth Ennis et Darick Robertson, qui devrait être diffusée sur Prime Video cette année le vendredi 3 juin. Ackles co-développe également un Surnaturel série dérivée / préquelle intitulée Les Winchesterdans lequel il racontera le spectacle dans le personnage de Dean.

DC a une tonne de personnages qui ne sont pas encore utilisés, donc les possibilités sont illimitées en ce qui concerne le spectacle ou l’identité en développement. En attendant, il faudra attendre une annonce officielle et regarder son nouveau rôle dans The Boys Saison 3 lors de sa diffusion le 3 juin 2022.





Soldier Boy de Jensen Ackles est au centre de la saison 3 de The Boys Le showrunner des Boys, Eric Kripke, a déclaré que la saison 3 plonge dans « l’histoire de la façon dont nous sommes arrivés ici » à travers l’introduction de Soldier Boy de Jensen Ackles.

Lire la suite





A propos de l’auteur