Le mystère d’étranges nouvelles aurores de «  dunes  » résolu, disent les scientifiques

Une équipe dirigée par la Finlande a de nouvelles connaissances sur les «dunes» aurorales rapportées pour la première fois dans la littérature scientifique il y a un an.

Plus de données des veilleuses scintillantes dans le ciel confirment les soupçons antérieurs selon lesquels l’aurore en forme de dune survient en raison d’une combinaison d’ondes de gravité et oxygène les atomes.

Le type aurore a été repéré pour la première fois par des scientifiques citoyens en 2016 et confirmé par des chercheurs de l’Université d’Helsinki l’année dernière suite aux observations de l’université en 2018. Dans cette nouvelle étude, l’université a poursuivi la recherche en comparant ce que les scientifiques citoyens ont vu le 20 janvier 2016, avec des observations satellitaires de la même tempête vue depuis l’orbite.

Photos des aurores boréales: Incroyable affichage des aurores boréales des tempêtes solaires

« Les dunes ont été vues pendant près de quatre heures dans une zone très étendue », explique le chercheur principal Maxime Grandin, chercheur postdoctoral à l’université, dit dans un communiqué de la tempête de 2016. L’équipe estime que le modèle s’étendait sur environ 930 miles (1500 kilomètres) d’est en ouest et 250 miles (400 km) du nord au sud, a-t-il ajouté.

Aurores , appelées aurores boréales ou aurores boréales lorsqu’elles sont observées dans l’hémisphère nord, se produisent lorsque des particules chargées du soleil traversent le champ magnétique terrestre et interagissent avec des atomes et des molécules d’oxygène, d’azote et d’autres éléments.

Ce qui distingue les dunes aurorales, cependant, c’est qu’elles apparaissent dans une limite – appelée la mésopause – de la mésosphère et une couche d’inversion juste en dessous. Les scientifiques ont repéré la couche d’inversion dans les données de 2016 du satellite Thermosphère, Ionosphère, Mesosphère Energétique et Dynamique (TIMED) de la NASA, lancé en 2001.

Une aurore boréale semblable à une dune. (Crédit d’image: Graeme Whipps)

Lors de la tempête de 2016, TIMED a sondé la mésosphère depuis son orbite à l’aide d’un sondeur atmosphérique. Pendant ce temps, les scientifiques ont également repéré un amas de particules chargées négativement, appelées électrons, précipitant juste au-dessus de l’endroit où la tempête a été repérée. Ces données provenaient d’un satellite militaire américain utilisant l’instrument Special Sensor Ultraviolet Spectrographic Imager (SSUSI), qui est destiné à donner des rapports réguliers et rapides de la partie supérieure. atmosphère et les aurores boréales.

Une grande partie des nouvelles données provenait également de « matériel photographique et vidéo utile » recueilli en 2016 par des scientifiques citoyens de Finlande, de Norvège et d’Écosse, selon le communiqué, y compris une vidéo timelapse tournée depuis l’Écosse. Cette vidéo a permis aux scientifiques d’estimer la vitesse de propagation de la dune à plus de 200 mètres par seconde (environ 447 mph). En comparaison, les avions commerciaux typiques croisière à environ 550 mph ou 885 km / h.

L’équipe de recherche espère en savoir plus sur le comportement des ondes atmosphériques lors d’événements de dunes aurorales, mais elle a déclaré qu’elle nécessitait davantage de données d’observation.

Ce n’est pas la première fois que des chasseurs d’aurores découvrent quelque chose de nouveau; les scientifiques citoyens ont également trouvé un sky glow affectueusement surnommé STEVE en 2018.

Une étude basée sur la nouvelle recherche sur les dunes aurores publié dans AGU Advances le 4 mai.

Suivez Elizabeth Howell sur Twitter @howellspace. Suivez nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.