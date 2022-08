Le mystère derrière le dessin animé de Cartoon Network dont personne ne sait qui a créé

in

Cartoon Network

Le signal qui aura 30 ans en octobre a présenté des dessins animés sans fin qui sont devenus des classiques du petit écran.

©IMDBCartoon Network fête ses trois décennies en octobre.

Octobre de cette année sera très important pour le monde des dessins animés. Cartoon Network aura trois décennies le premier jour de ce mois. Nous parlons d’un signal de dessin animé qui a servi de passerelle pour de nouveaux classiques tels que Le laboratoire de Dexter Oui Les Powerpuff Girlsen plus d’apporter des anciens pour les plus petits, comme Don chat et sa bande Soit Les supersoniques.

Toutes ces productions ont une origine claire et ont été la lettre d’introduction d’animateurs de renom tels que Craig McCracken et Genndy Tartakovsky. Mais autant d’autres caricatures que celles vues dans Cartoon Network ils sont un mystère absolu lorsqu’on essaie de comprendre qui était responsable de leur donner vie. On parle de productions qui rempliront sûrement de nostalgie ceux qui ont grandi entre les années 90 et le début des années 2000.

L’une des productions les plus mystérieuses de Cartoon Network c’est Rupert la moruel’un des courts métrages d’animation faisant partie du segment « Des caricatures qui n’ont jamais réussi ». Là, une série de courts métrages sont apparus, tels que Museau enragé ou le mentionné Rupert la morue. Ce sont des productions que l’on retrouve dans GoogleA voir dans Youtube mais qu’ils n’ont aucune trace des responsables dans aucune des pages habituelles contenant des informations sur leurs administrateurs.

Par exemple, si on pose Youtube le titre « Rupert le Morue »nous pouvons trouver la vidéo qui a été jouée tant de fois du début à la fin dans les intervalles de Cartoon Network. Là, nous pourrons arrêter la reproduction juste au moment où apparaissent les crédits des animateurs, où des titres tels que Ampère Lux Production, Cal « Clammy » O’Halloway et Nick Takinientre autres noms. Il arrive qu’en les googlant, on découvre que ce sont tous des noms qui ne donnent pas de résultats. Qui aurait été son véritable créateur ?

+Les histoires d’horreur qui sont également apparues dans les intervalles de Cartoon Network

Si nous parlons des intervalles qui se sont produits tout au long de la programmation de Cartoon Networknous pouvons parler des histoires qui ont été inspirées par les légendes urbaines et qui ont commencé par la phrase populaire : « C’est une histoire vraie, c’est arrivé à un ami d’un ami… ». Dans ce cas, il est possible de connaître son origine. Il s’agit d’une production d’anthologies canadiennes dont le nom original était histoires bizarres et a été créé par Steve Schnier à la fin des années 1990. Vous pouvez trouver la plupart des épisodes sur Youtubedoublé en espagnol latin.

