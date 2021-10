Le mystère de Brittany Murphy : ce sont les théories sur sa mort

Soyez une star de Hollywood ce n’est pas facile du tout. Mais pour ceux qui en rêvent vraiment depuis qu’ils sont petits, c’est un défi. Ce fut le cas avec Brittany Murphy, une jeune femme née en Géorgie à la fin des années 1970. Dès son plus jeune âge, elle commence à exprimer à sa mère Sharon son désir de devenir artiste. Alors qu’elle voulait être une actrice de théâtre, elle aspirait aussi à être une icône du cinéma. Et avec le temps et avec beaucoup d’efforts, il y parvenait.

À l’âge de 5 ans, elle a commencé à pratiquer la danse et plus tard le théâtre. C’est à 13 ans qu’il prend la décision d’affronter sa passion comme un véritable métier. Ainsi, ils ont déménagé d’Atlanta à Los Angeles à la recherche d’une opportunité. Il n’a pas fallu longtemps pour la trouver. Son premier rôle a été obtenu dans une comédie télévisée et pendant longtemps il a participé à différentes émissions, parfois en tant que figurant et, d’autres fois, avec des rôles mineurs.

Sans aucun doute, son ascension vers la gloire était due à son rôle dans Indicess, le film mémorable de 1995 mettant en vedette Alicia pierre d’argent. C’était la première étape pour briller plus tard dans d’autres films de renom tels que Fille, interrompue, Drop Dead Gorgeous, 8 Mile, Uptown Girls, Ne dites pas un mot, parmi beaucoup d’autres.

Cependant, tout comme son ascension s’est produite relativement rapidement, son déclin s’est également produit. Au cours des dernières années de sa vie, Murphy a commencé à avoir des problèmes avec sa carrière et ses obligations en tant qu’actrice sur le plateau, avant d’être finalement renvoyée de l’un de ses films. De manière surprenante et tragique, la jeune interprète de 32 ans est décédée d’une pneumonie le 20 décembre 2009 à son domicile de Los Angeles, quelques jours après son retour de vacances à Porto Rico avec sa mère et son compagnon. Simon Monjack.

Il faut dire qu’immédiatement après sa mort, des centaines de théories ont commencé à être spéculées, surtout cinq mois plus tard, lorsque son mari a également été retrouvé sans vie à la maison pour presque les mêmes raisons. HBO Max vient de sortir un intéressant documentaire intitulé Que s’est-il passé, Brittany Murphy ? dans lequel certaines de ces spéculations sont passées en revue et le lien qu’il avait avec Simon Monjack.

Théories sur la mort de Brittany Murphy

Au cours des années précédant sa mort, au cours desquelles sa carrière s’effondrait lentement, certains changements physiques ont également pu être observés. Non seulement elle avait l’air beaucoup plus mince mais, en plus, ses parents et amis racontent dans le documentaire qu’ils pouvaient à peine avoir accès à elle. Ces attitudes étranges chez Murphy coïncident avec le début de sa relation avec Monjack, qu’il rencontre en 2007 et décide rapidement de l’épouser.

Selon plusieurs de ses collègues et amis, Monjack était responsable de ces changements chez l’actrice et qu’il était aussi celui qui ne lui permettait pas de se connecter avec ses proches. Ces accusations ne sont pas un hasard. Monjack, ressortissant britannique, avait une histoire d’escroc et de mythomanie. En fait, le film parle spécifiquement de chacun des mensonges qu’il avait perpétrés avant de rencontrer l’actrice. Puisqu’il souffrait d’un cancer, dire qu’il était millionnaire et qu’il avait été en couple Madone.

Pour cette raison, l’une des théories les plus populaires qui ont émergé après la mort de l’artiste était qu’il avait été le coupable de sa mort. Après avoir pris connaissance des données de l’autopsie, ces soupçons ont diminué, mais la relation qu’il a continué à avoir avec Sharon a généré un autre type de controverse. On pensait même que Monjack et la femme avaient une sorte de relation qui allait au-delà du gendre et de la belle-mère, bien que leur publiciste dans le documentaire le nie.

Une nouvelle hypothèse a commencé à émerger lorsque la mort subite de Monjack lui-même a été connue. Cela s’est produit à peine cinq mois plus tard que celui de sa femme, en mai 2010, et aussi, selon l’autopsie, à cause d’une pneumonie. Au Que s’est-il passé, Brittany Murphy ? Ils parlent des conditions dans lesquelles se trouvait la maison dans laquelle ils vivaient, où des traces de moisissures pouvaient être observées sur différents murs.

La presse a émis l’hypothèse qu’ils avaient peut-être inhalé les spores de moisissure pendant un certain temps, ce qui a finalement conduit à leur mort. Cependant, les médecins chargés d’analyser sa mort ont également écarté ces soupçons.

Quelque temps plus tard, le père de Brittany, Angelo Bertolotti, qui avait à peine eu une relation avec l’actrice, est apparu dans les médias pour affirmer que Britanny et Simon avaient été empoisonnés, bien que leur plainte n’ait pas eu le soutien juridique nécessaire et que la Justice l’ait rejetée. Il est probable que Betolotti soupçonnait Sharon, son ex-femme.

Quant au cadeau de la mère de l’actrice, c’est un réel inconnu. À la mort de Brittany, on apprit que le seul bénéficiaire de son héritage était elle, c’est-à-dire qu’il ne restait rien pour Monjack. Dans le documentaire, les soupçons qui, à un moment donné, sont apparus que le coupable des deux décès aurait pu être Sharon sont très brièvement discutés. Cependant, plusieurs amis de l’artiste l’ont catégoriquement démenti.

La vérité est que tout autant d’acteurs qui sont malheureusement partis si tôt, Brittany Murphy a laissé une contribution importante au septième art qui, sans aucun doute, restera dans les mémoires malgré le passage du temps.

