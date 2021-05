Le mystère Bloop: une étrange échographie sous-marine détectée en 1997 qui a déclenché toutes sortes de théories folles

Le monde est plein de choses inexpliquées. Par exemple, à ce jour, nous ne savons pas exactement pour quoi Stonehenge a été construit. Mais aujourd’hui, nous n’allons pas parler de mégastructures, mais d’un son. Un son mystérieux qui a été détecté au fond de l’océan Pacifique il y a une poignée d’années et dont l’histoire est la plus intéressante.

Nous parlons de Bloop, une échographie sous-marine qui a été détectée par la National Oceanic and Atmospheric Administration des États-Unis (alias NOAA) et qui a soulevé toutes sortes de spéculations. C’est un son qui n’avait jamais été entendu auparavant et qui a tenu les enquêteurs sur leurs orteils pendant un court laps de temps. Après tout, 95% de l’océan reste à explorer. Était-ce un monstre? Une sorte de méduse géante? C’était peut-être une fête des Atlantes? Pas exactement.

Quel est ce son?

Commençons par le début. En 1997, des chercheurs écoutant l’activité volcanique sous-marine dans le Pacifique Sud ont enregistré, selon les termes de la NOAA, un «son étrange, puissant et extrêmement fort». Utilisation d’hydrophones (microphones sous-marins) séparés par environ 3219 kilomètres plusieurs instances du son ont été enregistrées qui « ne ressemblaient à rien de ce qu’ils avaient entendu auparavant ». Selon la NOAA, «non seulement c’était fort, mais le son avait une caractéristique unique qui est devenue connue sous le nom de Bloop».

Imaginons le calicot: un son sous-marin d’origine inconnue que nous n’avons jamais entendu auparavant. Les spéculations n’étaient pas faites pour mendier. Christopher Fox, qui en 2002 a dirigé le projet de surveillance acoustique de la NOAA au Pacific Marine Environmental Laboratory à Newport, Oregon, a déclaré dans une interview qu’il avait l’intuition que c’était d’origine animaleMais il y avait un problème avec cette théorie: quel animal?

Les capteurs qui détectaient le Bloop étaient distants de milliers et de milliers de kilomètres, de sorte que l’animal devait faire un énorme bruit. Quel genre de bête peut faire un tel bruit? L’idée d’un calmar géant a été jouée, mais les céphalopodes n’ont pas de sac rempli de gaz, ils ne peuvent donc pas faire ce bruit. Ça ne pouvait pas être une baleine non plusSelon Phil Lobel, un biologiste marin à l’Université de Boston, qui dans la même interview a affirmé avoir entendu des chants de baleines à ces distances et que le Bloop était plus fort. Un mystère.

Une autre théorie du complot beaucoup plus absurde est que L’origine de Bloop était à 1760 kilomètres de la ville engloutie (et fictive) de R’yleh, la ville où HP Lovecraft a déclaré que Cthulhu avait été emprisonné. Et voyons, il est vrai que Cthulhu pourrait correspondre à la description d’un énorme animal, mais malheureusement Cthulhu est une bête fictive qui n’existe que dans notre imagination, dans les romans, les jeux vidéo et les films.

Nous rejetons donc d’énormes animaux et Cthulhu. Quelle était donc l’origine de Bloop? La NOAA a finalement trouvé la clé, et malheureusement un calmar géant est moins excitant que l’idée. En 2012, la NOAA a déclaré que le son avait une origine assez commune: la fissuration d’une plate-forme de glace qui s’est détachée de l’Antarctique. Selon NOAA:

« Le Bloop était le bruit d’un tremblement de terre de glace, un iceberg brisant et cassant un glacier antarctique. Avec le réchauffement climatique, de plus en plus de tremblements de terre se produisent chaque année, brisant des glaciers, se fissurant et finissant par fondre dans l’océan ».

Robert Dziak, sismologue à l’Oregon State University, a expliqué à Wired que « les caractéristiques de fréquence et de durée du signal Bloop sont cohérentes, et essentiellement identiques, aux signaux de tremblement de terre que nous avons enregistrés en Antarctique ». De plus, il a souligné quelque chose d’intéressant, c’est-à-dire le son Bloop qui était joué était à 16 fois sa vitesse normale, ce qui pourrait impliquer qu’il s’agit d’un son biologique. Le son d’origine ressemble plus à celui d’un tremblement de terre.

Selon la NOAA, les sons à large spectre enregistrés en 1997 sont «compatibles avec les tremblements de terre de glace générés par les grands icebergs lorsqu’ils se fissurent et se fracturent». Ces tremblements de terre sont suffisamment importants pour être détectés par plusieurs capteurs à une distance de plus de 5 000 kilomètres. Selon les termes de la NOAA, « il est fort probable que l’iceberg ou les icebergs qui ont généré le Bloop se trouvaient entre le Bransfield Sound et la mer de Ross, ou peut-être le cap Adare, une source bien connue de signaux cryogéniques. «