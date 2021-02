Le Myanmar approuve le vaccin russe Spoutnik V Covid-19 malgré la crise post-coup d’État

Le Myanmar a enregistré le vaccin Spoutnik V pionnier de la Russie contre le coronavirus, alors que les efforts pour endiguer le coronavirus se poursuivent, malgré la crise politique en cours qui a abouti à un coup d’État militaire.

La nation est devenue le 20e État étranger à donner le feu vert au jab russe et le premier en Asie du Sud-Est, a déclaré le Fonds russe d’investissement direct (RDIF) dans un communiqué. Le Myanmar a approuvé l’utilisation d’urgence du vaccin, demandant des essais cliniques supplémentaires sur le terrain.

Le Myanmar devient le 21e pays à s’inscrire #SputnikV. မြန်မာနိုင်ငံသည် Spoutnik V ကို မှတ်ပုံတင်ရန် ၂၁ နိုင်ငံ ဖြစ်လာသည်။ pic.twitter.com/SxGOOYo8WP – Spoutnik V (@sputnikvaccine) 6 février 2021

Le développement est intervenu malgré l’instabilité politique, avec des dizaines de milliers de personnes descendant dans les rues à travers le pays, à la suite d’un coup d’État militaire plus tôt cette semaine. Le 1er février, les forces armées du Myanmar ont arrêté des responsables gouvernementaux clés, notamment la conseillère d’État et lauréate du prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi, ainsi que le président Win Myint. L’armée a accusé Suu Kyi et son parti, qui a remporté les élections générales de novembre 2020, d’avoir truqué le vote, une allégation précédemment rejetée par la plus haute autorité électorale du pays.

Les autorités sanitaires du Myanmar ont décidé d’approuver le jab russe après que le journal médical Lancet ait publié les résultats de l’essai clinique de phase trois de Sputnik V, suscitant un regain d’intérêt dans le monde entier. Les données publiées de près de 20 000 volontaires ont montré que Spoutnik V est efficace à 91,6% contre le virus et est même légèrement plus efficace dans le cas des personnes âgées. Il s’est également avéré efficace à 100% dans la prévention des cas graves de Covid-19.

Le PDG du RDIF, Kirill Dmitriev, a déclaré qu’il espérait que d’autres pays étrangers coopéreraient également avec les développeurs de vaccins russes dans leur lutte contre Covid-19. «De plus en plus de pays de la région rejoindront bientôt le Myanmar, car nous constatons une demande croissante de vaccin et nous sommes prêts à aider nos partenaires à protéger la santé de la population». dit-il dans un communiqué, arguant que le coup était «L’un des vaccins les plus sûrs et les plus efficaces contre le coronavirus au monde.»

Le vaccin russe a également été approuvé pour une utilisation d’urgence au Mexique, au Nicaragua et au Liban en début de semaine. Auparavant, il a reçu l’approbation du Bélarus, de la Bolivie, de la Palestine, du Venezuela, du Paraguay, de la Hongrie et des Émirats arabes unis, entre autres, et a notamment été utilisé dans des campagnes de vaccination de masse en Argentine, en Algérie et en Serbie.

Le diplomate en chef de l’UE, Josep Borrell, a également exprimé l’espoir que le régulateur des médicaments du bloc européen, l’EMA, sera bientôt en mesure de certifier le « Efficacité » de Spoutnik V, ajoutant que «Ce sera une bonne nouvelle, car nous sommes confrontés à une pénurie de vaccins.»

