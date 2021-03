Le Myanmar a réussi à placer son premier satellite dans l’espace, maintenant le Japon l’a tenu et sous contrôle sur l’ISS

Le pays d’Asie du Sud-Est a lancer un satellite dans l’espace pour la première fois le 20 février. En collaboration avec le Japon, le satellite est arrivé à la Station spatiale internationale d’où il se prépare à commencer ses opérations. Ou c’était le plan, car maintenant le Japon a décidé de le conserver en raison des tensions politiques au Myanmar, ici-bas sur Terre.





Selon ., le premier satellite spatial du Myanmar se trouve à bord de la Station spatiale internationale. Quelque chose qui ne se serait probablement pas produit si le coup d’État au Myanmar ne s’était pas produit ces dernières semaines. Pour l’instant, l’Agence spatiale japonaise (JAXA) et une université du pays japonais décideront quoi en faire.

Agriculture et pêche vs. fins militaires

Qu’est-ce que le Japon a à voir avec tout cela? Le satellite, qui coûte environ 15 millions de dollars, a été construit conjointement par l’Université d’ingénierie aérospatiale du Myanmar et l’Université japonaise de Hokkaido. Equipé de caméras spéciales, son but est d’être utilisé pour surveiller l’agriculture et la pêche.

Cependant, les caméras spéciales qu’il transporte peuvent être utilisées pour plus que simplement l’agriculture et la pêche. Les militants des droits humains estiment que le satellite peut être utilisé à des fins militaires par la junte qui a pris le pouvoir au Myanmar le 2 février. Face à cette peur, l’Université d’Hokkaido du Japon a suspendu le déploiement du satellite.

Les données collectées par le satellite ne sont pas accessibles indépendamment par une seule des universités. Autrement dit, toute utilisation faite par l’une des parties impliquées sera vue par l’autre. Par conséquent, même si l’idée initiale était qu’il était utilisé pour l’agriculture et la pêche, Le Japon ne peut pas empêcher le Myanmar de l’utiliser à d’autres fins (Ce ne serait pas la première fois qu’ils utilisent la technologie à des fins militaires, ils ont déjà bloqué les réseaux sociaux). À moins, bien sûr, qu’il ne conserve son affichage.

Le 20 février, le satellite est arrivé à la Station spatiale internationale à bord d’une cargaison de la NASA avec des fournitures. À présent Conservé dans le module d’expérimentation Kibo du Japon. Le Japon a également un astronaute, Soichi Noguchi, à bord de la Station spatiale internationale en ce moment.

La question de savoir si le Japon a ou non le droit de conserver le satellite est une question complexe à répondre. Selon ., le contrat ne stipulait pas que le satellite pouvait être utilisé à des fins militaires, mais pas l’inverse. Est c’est à la JAXA de décider de donner ou non le contrôle du satellite au Myanmar ou s’il est exact ou non qu’il est utilisé à d’autres fins que l’agriculture et la pêche.

Via | .