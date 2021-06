Le MWC 2021 démarre le 28 juin : tout ce que vous pouvez attendre de Google, Samsung, TCL et plus

28 juin 2021 12:18:56 IST

Le salon technologique annuel, Mobile World Congress (MWC) 2021, est de retour après deux ans. L’événement a été annulé l’année dernière en raison de la pandémie de COVID-19 en cours. Le MWC 2021 débutera aujourd’hui, 28 juin, à Barcelone et se terminera le 1er juillet. Il comprendra des présentations en personne et virtuelles. Des entreprises comme Google, Samsung, TCL et bien d’autres dévoileront de nouveaux produits lors de l’événement. Voici tout ce que vous pouvez attendre des marques cette année.

Google

Lors de la Google I/O 2021, Google et Samsung avaient annoncé que de faire équipe pour créer une nouvelle plate-forme logicielle pour montres intelligentes. En termes simples, Samsung utilisera le système d’exploitation Wear de Google pour ses prochaines montres intelligentes Galaxy au lieu de sa propre plate-forme Tizen. Ce nouveau logiciel devrait être teasé lors de cet événement MWC 2021.

Samsung

Samsung a annoncé l’annonce de ses nouveaux appareils lors de l’événement, qui pourraient être une nouvelle montre intelligente, un smartphone pliable et une tablette, selon les silhouettes vues sur l’image teaser. Il dévoile également le module de caméra arrière du Samsung Galaxy S21 Ultra et un logo de la solution de sécurité Knox de Samsung. Cependant, il n’y a pas encore de confirmation à ce sujet.

TCL

Un rapport de TechRadar révèle que TCL pourrait dévoiler des lunettes intelligentes « NXTWEAR G » pouvant fonctionner avec un écran secondaire. Ces lunettes peuvent même se connecter avec des téléphones, des tablettes ou des ordinateurs via un port USB-C. Ils devraient comporter une paire de panneaux Sony Micro OLED à résolution Full HD qui produisent des images 4K. Le rapport révèle en outre que les lunettes ne seront pas alimentées par des piles car elles dépendront du câble pour l’alimentation.

