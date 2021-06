Le musicien interprète des classiques du rock exprimés par Eric Cartman

TikTok s’est avéré être une plate-forme dans laquelle la créativité de certains de ses créateurs de contenu semble n’avoir aucune limite. L’un d’eux est Fernando Ufret, qui a acquis une certaine reconnaissance virtuelle après avoir partagé une série de reprises acoustiques amusantes dans lesquelles il chante à la manière d’Eric Cartman, l’un des personnages les plus populaires de la série « South Park ».

Grâce à son imitation Cartman, Ufret a déjà gagné près de 275 000 likes et un peu plus d’un million de vues grâce à ses couvertures dites « CARTMANCOUSTIC », dans lesquelles il a réussi à faire une imitation impressionnante du personnage. Jugez par vous-même.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Le Who’s Pete Townshend souligne qu’il était pansexuel

Parmi les reprises qu’Ufret a à son répertoire figurent quelques classiques du rock moderne tels que « Otherside » de Red Hot Chilli Peppers, « Good Riddance (Time Of Your Life) de Green Day ou encore « In The End » de Linkin Park. Le musicien irait même un peu plus loin en présentant une interprétation du thème principal de la série « Friends ».

Ufret a également fait sa propre reprise de « Wellerman », un morceau qui a gagné en popularité sur TikTok plus tôt cette année et a permis à son créateur, Nathan Evans, d’acquérir un contrat avec une maison de disques pour son propre album après avoir atteint le numéro un de la popularité au Royaume-Uni. .

Vous pourriez aussi être intéressé par: Marilyn Manson fait face à un nouveau procès pour abus et menaces

La voix d’Eric Cartman est peut-être l’une des plus reconnaissables à la télévision populaire aux côtés de celle d’Homer Simpson ou de Stewie Griffin de Family Guy. Cartman a interprété tout au long de la série sa propre gamme de couvertures, que son doubleur Matt Stone (l’un des créateurs de la série) a interprété pendant plus de 20 ans de sa production.