Le musée Moonshot présentera une fenêtre sur le travail de l’atterrisseur lunaire astrobotique

Un nouveau musée de l’espace qui ouvrira l’année prochaine aura un point culminant inhabituel: des artefacts lunaires qui n’ont pas encore atterri sur la lune.

Le Moonshot Museum, actuellement en construction, sera situé au siège social de Pittsburgh d’Astrobotic, une entreprise qui construit des atterrisseurs lunaires et des robots robotiques pour la NASA et les missions commerciales sur la lune. L’attraction principale du musée sera une grande baie vitrée à travers laquelle les visiteurs pourront voir la salle blanche d’Astrobotic et assister à l’assemblage et à la préparation du vaisseau spatial pour les lancements sur la lune.

Le Moonshot Museum sera le premier musée de Pennsylvanie dédié uniquement à l’exploration spatiale. En plus d’offrir une fenêtre littérale sur le travail d’Astrobotic, l’installation accueillera des expositions interactives, des programmes éducatifs et des expériences organisées visant à éduquer les visiteurs, en particulier les étudiants, sur les cheminements de carrière possibles dans l’industrie spatiale.

« Il s’agit de créer STEAM [science, technology, engineering, arts and mathematics] des opportunités qui changeront la vie d’un enfant « , a déclaré Bill Peduto, maire de la ville de Pittsburgh, dans un communiqué publié par Astrobotic. » En regardant par la fenêtre de la salle blanche, ils pourront voir quelque chose qui quittera cette planète, et ils seront changés pour toujours. «

« Il s’agit d’amener la lune à Pittsburgh », a déclaré Peduto.

Astrobotic travaille actuellement sur deux missions d’atterrissage lunaire financées dont le lancement est prévu au cours des prochaines années.

La société prépare son atterrisseur Peregrine à devenir le premier vaisseau spatial américain à atterrir sur la Lune depuis les missions Apollo et le premier véhicule privé et exploité à le faire. Peregrine Mission One (PM1) livrera plus de deux douzaines de charges utiles à Lacus Mortis, une plaine de forme hexagonale sur le côté proche de la lune, y compris des packages scientifiques dans le cadre du programme CLPS (Commercial Lunar Payload Services) de la NASA.

Astrobotic construit également un atterrisseur Griffin plus grand, qui, lors de sa première mission en 2023, amènera Volatiles Investigating Polar Exploration Rover, ou VIPER, au pôle sud lunaire pour détecter la glace d’eau.

Modèle analogique Griffin d’Astrobotic (à gauche) et modèle de test structurel Peregrine dans la salle blanche de l’entreprise. (Crédit d’image: Astrobotic)

En outre, la société et l’Université Carnegie Mellon développent un rover de taille moyenne appelé MoonRanger pour créer des cartes 3D haute fidélité de la surface lunaire et démontrer une exploration à grande vitesse, à longue portée et sans communication.

Astrobotic offre les installations et les services publics du Moonshot Museum, qui fonctionnera comme une organisation à but non lucratif.

«Nous voulons fournir l ‘« étincelle »- ce moment où un individu est inspiré pour poursuivre une carrière dans l’espace ou dans la technologie qui ne l’aurait peut-être pas fait autrement», a déclaré John Thornton, PDG d’Astrobotic et président du conseil d’administration du Moonshot Museum. « Pour Astrobotic, le succès dépend autant de l’exécution de ses missions et de ses activités dans un autre monde que de l’engagement et du service des communautés dont il fait partie. »

Le financement de démarrage et les opérations de démarrage du nouveau musée ont été fournis par la Fondation Richard King Mellon.

«La Fondation a fait ce don principal pour permettre aux gens de voir de première main le rôle de chef de file de Pittsburgh dans l’avenir du voyage lunaire et pour inciter les jeunes à imaginer leur propre avenir dans cette industrie passionnante et en pleine croissance», a déclaré Sam Reiman, directeur de la Fondation Richard King Mellon.

Le logo du Moonshot Museum. (Crédit d’image: Moonshot Museum)

La mission du Moonshot Museum est de «rendre l’espace plus accessible en inspirant un public diversifié à écrire l’avenir du commerce spatial, de la science, de l’exploration et de la colonisation». Des ateliers éducatifs numériques et sur site simuleront des missions spatiales réelles et favoriseront la sensibilisation et la préparation aux carrières technologiques dans la région de Pittsburgh et dans le monde.

Les programmes viseront à propulser des individus de tous horizons à poursuivre des carrières spatiales dans une variété de disciplines, de la science et de l’ingénierie à la médecine, aux affaires, au droit, aux politiques, aux sciences humaines et aux arts.

«Lorsque vous évoquez l’espace, les gens pensent à des choses différentes. Que ce soit des étoiles, des planètes, des astronautes ou des ingénieurs, un thème commun est la persistance de la curiosité. La curiosité est une étincelle qui peut prendre feu ou s’éteindre – et nous voulons qu’elle prenne feu. ! » a déclaré Sam Moore, directeur exécutif du musée.

