Le musée Ghibli est sauvé grâce aux contributions des fans

IELLO- Exit-Le Musée mysterieux, 51627

Exit est un jeu qui reprend les sensations des "Escape Games". Muni d'indices, de matériel et d'un décodeur, vous aurez pour mission de sortir du jeu Le plus rapidement possible.Plus qu'un jeu: une expérience unique et immersive dans laquelle vous devrez faire preuve de coopération, d'observation et de logique. De 1 à 4 joueurs - 10 ans et + durée: 45 - 90 min un jeu coopératif ou réflexion, observation et logique seront primordiale une expérience de jeu unique, surprenante et inoubliable - gagnant du kennerspiel des jahres 2017 Idéal pour famille/ amis