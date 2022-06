Le musée des enfants s’excuse après avoir vendu la « salade de pastèque du 19 juin »

Le Children’s Museum d’Indianapolis a été critiqué la semaine dernière pour avoir proposé ce qui était étiqueté comme une « salade de pastèque du 19 juin » dans son aire de restauration.

Une photo de la salade emballée a circulé sur les réseaux sociaux alors que le musée invitait les participants sur Facebook à son Juneteenth Jamboree le samedi 18 juin. Le musée a finalement mis à jour le message, qui a reçu des centaines de commentaires sur la salade, dirigeant les individus vers une déclaration et excuses partagées sur son site Web.

« En tant que musée, nous nous excusons et reconnaissons l’impact négatif que les stéréotypes ont sur les communautés de couleur », indique le communiqué. « La salade a été retirée du menu. Nous examinons actuellement la meilleure façon de transmettre ces histoires et traditions lors de la célébration du 19 juin de cette année, ainsi que d’apporter des changements à la manière dont les futures sélections alimentaires sont effectuées par notre fournisseur de services alimentaires.

La déclaration a continué, ajoutant: «Notre fournisseur de services alimentaires utilise le menu des aliments et des boissons pour commémorer et sensibiliser à des vacances comme Juneteenth. L’équipe qui a fait cette sélection comprenait des membres de son personnel qui ont basé ce choix de nourriture sur leurs propres traditions familiales.

« Alors que nous travaillons à créer une culture d’autonomisation et d’inclusion, nous savons qu’il y aura des trébuchements en cours de route », a déclaré le musée. «En tant que musée, nous avons déployé des efforts considérables pour partager les histoires critiques et diverses d’un large éventail d’individus. Nous avons également mis l’accent sur l’expansion des initiatives DEAI dans tout le musée.

Pour conclure la déclaration, le musée a déclaré : « Nous sommes résolus à faire mieux et continuons à faire entendre toutes les voix dans notre travail.

AUJOURD’HUI a contacté le Musée des enfants d’Indianapolis pour obtenir des commentaires, mais a été dirigé vers la déclaration publique. Un représentant du musée a déclaré AUJOURD’HUI qu’il ne ferait pas de nouvelles déclarations pour le moment.

Juneteenth, qui a lieu le 19 juin de chaque année, honore la fin officielle de l’esclavage aux États-Unis. La fête marque le jour où les esclaves de Galveston, au Texas, ont été informés qu’ils étaient libres lorsque les troupes fédérales sont arrivées le 19 juin 1865, deux ans après que le président Abraham Lincoln a signé la proclamation d’émancipation.

Un utilisateur de Facebook a laissé un commentaire sur la publication, partageant une photo de la salade qui a circulé sur les réseaux sociaux, affirmant que la salade « perpétuait des stéréotypes offensants ». Le musée a répondu au commentaire en écrivant: « Il aurait dû y avoir une étiquette expliquant l’histoire et la signification de cet élément de menu et elle n’aurait pas dû être sur l’étagère avant que cette étiquette ne soit prête. »

« Nous comprenons comment cela apparaît sans contexte et nous nous en excusons », a poursuivi la réponse. « Nous le retirons immédiatement de notre aire de restauration jusqu’à ce que le panneau soit prêt à l’accompagner. »

Le musée a partagé cette image d’une étiquette qui aurait été apposée sur la salade. Musée des enfants d’Indianapolis/Facebook

Le musée a ensuite expliqué le processus et les recherches qui entrent dans les menus sélectionnés pour les «événements spéciaux», ajoutant: «La pastèque, ainsi que d’autres aliments rouges, sont un aliment de base des célébrations du 19 juin, y compris les célébrations du 19e siècle de la famille de notre responsable de l’aire de restauration. .”

Le panneau citait également la journaliste basée à Brooklyn, Natalegé Whaley.

« Le rouge est une couleur qui évoque la mémoire culturelle de l’effusion de sang de nos ancêtres réduits en esclavage lors de la traite transatlantique des esclaves », a déclaré Whaley sur l’étiquette. Whaley n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire d’AUJOURD’HUI.

Dans les commentaires, les gens ont fustigé le choix du label et du musée de vendre la salade.

« Alors pourquoi ça ne pourrait pas être une salade de fraises ? Vous saviez EXACTEMENT ce que vous faisiez. Quand avez-vous déjà vu des Noirs poster leur salade de pastèque ? » demanda Nia Marie. « J’en ai fini avec les « alliés » expliquant leur intention. À aucun moment, vous ne pouvez dire que PERSONNE n’a vu cela comme une mauvaise idée possible avant que vous ne le fassiez. »

« C’est un musée pour enfants, n’est-ce pas ? Qu’enseignez-vous exactement à nos enfants sur notre histoire du 19 juin exactement ? » Erica Alyce a écrit. « Les Afro-Américains mangent-ils de la pastèque ? Très très désagréable et irrespectueux, moi et mes enfants ne serons pas (venant) dans ce musée, nous irons là où nous sommes célébrés de la bonne manière.”

Walmart a récemment fait face à ses propres critiques lorsque des clients ont accusé le détaillant d’essayer de commercialiser les vacances en vendant des glaces sur le thème du 19 juin parmi d’autres marchandises, notamment des vêtements, des ustensiles et des décorations.

« Nous examinons notre assortiment et supprimerons les articles le cas échéant », a déclaré Walmart dans un communiqué à AUJOURD’HUI. « La fête du 16 juin marque une commémoration et une célébration de la liberté et de l’indépendance. Cependant, nous avons reçu des commentaires selon lesquels certains articles ont inquiété certains de nos clients et nous nous en excusons sincèrement.