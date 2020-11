Le mur du vent est un simulateur d’ouragan capable de créer des vents de catégorie 5 et de tester des bâtiments entiers

Ils ont raconté à beaucoup d’entre nous la fable des trois petits cochons quand ils étaient petits; le souffle puissant du loup pouvait toujours avec les maisons de structure moins résistante au vent et celle du porc le plus savant (ou plus mis en architecture) restait. Dans le monde réel, nous n’avons pas de loups, nous avons des ouragans et ils deviennent plus forts, et pour que cela ne nous arrive pas comme les cochons perdants ont été inventés Le mur du vent.

C’est un appareil gigantesque conçu pour grandes structures à l’épreuve des tempêtes, comme une maison. Il faut dire que par son acronyme il est connu sous le nom de WoW, et que la vérité est qu’il impressionne beaucoup et qu’ils viennent comme un gant.

Une seule installation pour des tests de plus en plus nécessaires

Ils expliquent à la Florida State University (FIU) que WoW était un projet conjoint du College of Engineering and Computing (CEC) de ladite université et d’une équipe du Centre international de recherche sur les ouragans. Centre, IHRC). L’idée: pouvoir anticiper les vents de force ouragan en termes de sécurité des chantiers.

Pour cela, ce qui se fait en soufflerie a été émulé pour tester l’aérodynamique des voitures mais au niveau de structures aussi grandes qu’une maison. Et l’exigence de construire quelque chose à cette échelle a rendu l’achèvement du mur du vent 15 ans.

WoW peut reproduire les vents de force ouragan, aidant à étudier les effets des ouragans jusqu’à catégorie 5 selon l’échelle Saffir-Simpson, qui se traduit par des vents de 250 kilomètres / heure. Dans la vidéo que nous voyons ci-dessous, le Dr Richard S.Olson (directeur du département des événements extrêmes de la CRF explique qu’il est apparu nécessaire de le construire pour tester des surfaces et des structures contre des vents comme celui-ci, en se rappelant que les études indiquent que ce sera un phénomène croissant en raison du changement climatique.

Le mur du vent a un total de 12 grands fans, disposés en deux rangées. Chaque ventilateur peut être contrôlé indépendamment et a un diamètre d’environ 6 pieds (1,85 mètre) et pèse environ 15 000 livres (6 804 kilogrammes).

Derrière cette paroi d’hélices se trouve la zone de contraction, où la pression nécessaire est générée pour que le vent part avec la vitesse recherchée. De plus, il a des sorties d’eau, de sorte qu’une pluie peut également être générée artificiellement qui imite celle qui accompagne habituellement les ouragans.

La plate-forme où sont placés les éléments à tester tourne, afin que vous puissiez voir comment le vent influence chaque partie et avec différentes directions. De plus, après la zone de contraction, le vent traverse la zone de friction, qui tente de reproduire un environnement urbain de bâtiments et d’arbres au moment d’amortir la force dans les zones basses et de l’augmenter dans les zones hautes, comme cela se produit avec les villes en réalité.

Les maisons, cabanes, panneaux solaires, feux de signalisation et une grande variété d’éléments sont soumis au test

Selon ce qui vous intéresse, les fans ajuster à une vitesse ou à une autre, de sorte qu’à la fin, des informations soient obtenues sur la façon dont un certain matériau, une conception et / ou une structure fonctionnent dans l’un de ces vents. Sans surprise, des ouragans qui devraient être de catégorie 6 ont déjà été enregistrés, ce que l’échelle initiale de Saffir-Simpson n’avait pas soulevée.

Les projets de test WoW sont financés à la fois par le secteur public et privé et étant une installation universitaire, ils sont réalisés divers programmes d’éducation tant pour les étudiants universitaires que pour les lycéens. Bien sûr, c’est une structure très frappante et les tests deviennent assez spectaculaires, même si nous espérons surtout qu’elle sera aussi utile qu’ils l’expliquent pour que les constructions soient de plus en plus sûres (surtout dans les zones touchées plus fréquemment par ces phénomènes).

Image | InHabitat