Le Muppet Show est de retour avec les cinq saisons en streaming sur Disney +

Il est temps de jouer de la musique et d’allumer les lumières car vous pouvez diffuser les cinq saisons de Le Muppet Show sur Disney + ce soir. Le mois dernier, il a été annoncé que chaque épisode de la série classique arriverait sur le service de streaming. Le moment est enfin arrivé pour ceux qui ont compté les jours, comme Les Muppets a annoncé sur Twitter que toute la série avait officiellement commencé à diffuser.

C’est #TheMuppetShow, avec notre guest star très spéciale … VOUS! Vous pouvez désormais faire partie du chaos de Muppet et diffuser les cinq saisons de notre série télévisée classique dès maintenant, uniquement sur @DisneyPlus. pic.twitter.com/FKYauz3jil – Les Muppets (@TheMuppets) 19 février 2021

« C’est #TheMuppetShow, avec notre guest star très spéciale … VOUS! » le tweet lit. «Maintenant, vous pouvez faire partie du chaos de Muppet et diffuser les cinq saisons de notre série télévisée classique dès maintenant, uniquement sur @DisneyPlus.»

Les épisodes de Le Muppet Show disponibles sur Disney + ne sont pas édités et incluent également des spots britanniques supplémentaires qui n’étaient pas initialement diffusés aux États-Unis.

Créé par Jim Henson, Le Muppet Show créé à l’origine en 1976, pendant cinq saisons avant de conclure sa course sur CBS en 1981. Présenté comme une émission de variétés, la série présente des croquis et des numéros musicaux d’une distribution de personnages Muppet. Kermit the Frog sert d’hôte, rejoint par des amis Muppet comme Miss Piggy, Rowlf et Gonzo. Ceux qui s’occupaient des tâches de marionnettiste et de voix off incluaient Henson, Frank Oz, Jerry Nelson, Richard Hunt, Louise Gold, Dave Goelz, Steve Whitmire et Kathryn Mullen.

Plusieurs célébrités majeures ont également été présentées en tant que stars invitées, telles que Steve Martin, Don Knotts, Rita Moreno, Vincent Price, Diana Ross, Mark Hamill, Peter Sellers et Elton John. L’apparition d’invité de Moreno a valu à l’actrice un Emmy en 1997 et The Muppet Show a remporté un Emmy l’année suivante pour la série comique exceptionnelle. Les Muppets ont également remporté un Grammy Award à Henson en 1979 pour le meilleur enregistrement pour enfants.

Depuis que j’ai éclaté sur l’original Spectacle de Muppet, les Muppets se sont diversifiés dans de nombreux autres médias avec une franchise en constante croissance qui résonne avec les fans du monde entier. Cela inclut l’adaptation de la série de dessins animés Bébés Muppet qui a été redémarré avec succès en 2018. Après une série de fonctionnalités dans les années 80 et 90, Les Muppets est également retourné en salles avec un tout nouveau film en 2011, suivi de la suite de 2014 Les Muppets les plus recherchés.

Plus récemment, Kermit et ses copains sont de retour avec la nouvelle série de la franchise, Muppets maintenant. Lancée l’année dernière sur Disney +, la série est une version mise à jour du format classique des émissions de variétés, mettant en vedette les Muppets dans divers segments divertissants. Plusieurs stars invitées notables sont également apparues dans la première saison, telles que Linda Cardellini, Danny Trejo, Seth Rogen, Aubrey Plaza, RuPaul et Taye Diggs.

Pour certains fans de longue date de la franchise, tous les nouveaux films et émissions de télévision pourraient être amusants, mais rien ne dépassera jamais la version originale de Le Muppet Show. La bonne nouvelle est que si Muppets maintenant ne vous sentez tout simplement pas tout à fait la même chose lorsque vous regardez la nouvelle série sur Disney +, vous pouvez revisiter n’importe quel épisode de l’émission classique sur le streamer si vous vous sentez nostalgique. Cette nouvelle nous vient de Les Muppets sur Twitter.

