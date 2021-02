Le Muppet Show est considéré comme offensant par Disney + Clause de non-responsabilité

Le Muppet Show est actuellement diffusé sur Disney + avec une clause de non-responsabilité relative au contenu offensant, avertissant les téléspectateurs de contenus potentiellement offensants. Diffusée à l’origine en 1976 et 1981, l’émission de variétés animée par Muppet a longtemps été un favori des fans de tous âges, bien que la série et ses incarnations ultérieures aient toujours été particulièrement populaires auprès des enfants.

Cette semaine, Le Muppet Show est arrivé à Disney + avec les cinq saisons, mais le programme classique est maintenant accompagné de l’avertissement.

«Ce programme comprend des représentations négatives et / ou des mauvais traitements envers des personnes ou des cultures», indique le communiqué. « Ces stéréotypes étaient faux à l’époque et sont faux maintenant. Plutôt que de supprimer ce contenu, nous voulons reconnaître son impact néfaste, en tirer des leçons et susciter la conversation pour créer ensemble un avenir plus inclusif. Disney s’engage à créer des histoires aux thèmes inspirants et ambitieux. qui reflètent la riche diversité de l’expérience humaine à travers le monde. «

Il n’est pas spécifiquement indiqué quelles scènes de la série ont jugé la clause de non-responsabilité nécessaire, mais la série a représenté des personnages amérindiens, du Moyen-Orient et asiatiques. Il y a aussi une scène dans un épisode avec le chanteur country Johnny Cash se produisant devant un drapeau confédéré, un acte pour lequel le chanteur Luke Combs vient de présenter des excuses.

Mettre un avertissement sur l’émission n’est pas une nouvelle pratique chez Disney +. Le streamer avait précédemment mis des clauses de non-responsabilité au début de plusieurs films d’animation classiques, mettant en garde les téléspectateurs sur des «représentations culturelles dépassées». Le mois dernier, Disney + est allé plus loin en extrayant bon nombre de ces films des profils d’enfants, tels que Dumbo, Peter Pan, La dame et le clochard, et Le livre de la jungle. Les titres sont toujours disponibles pour regarder sur les profils adultes avec une clause de non-responsabilité.

Pendant ce temps, il manque certains épisodes de la programmation de cinq saisons de Le Muppet Show sur Disney +, mais pas pour ces raisons. Les fans ont remarqué que deux épisodes de la saison 5, mettant en vedette les stars invitées Brooke Shields et Chris Langham, ne sont pas disponibles à regarder. Un autre épisode de la saison 2 avec Don Knotts a également été fortement édité. Un représentant de Disney + a récemment déclaré à EW que cela était dû à des problèmes de sécurisation des droits musicaux, ce qui a également empêché la plupart des séries de sortir en vidéo personnelle pendant des années.

Créé par Jim Henson, Le Muppet Show est hébergé par Kermit la grenouille et présente plusieurs de ses copains Muppet comme Miss Piggy, Gonzo le Grand, Fozzie Bear, Rowlf the Dog, Scooter et Animal. Avec Henson, le casting comprenait Frank Oz, Jerry Nelson, Richard Hunt, Dave Goelz, Louise Gold, Steve Whitmire et Kathryn Mullen. L’émission à succès a été nominée pour 21 Primetime Emmy Awards avec quatre victoires, dont une grande en 1978 pour la série comique-variété ou musicale exceptionnelle.

Avec l’avertissement, vous pouvez désormais regarder les saisons 1 à 5 de Le Muppet Show sur Disney +. La dernière version de la série, Muppets maintenant, est également disponible pour regarder sur le streamer après avoir fait ses débuts l’année dernière. La série propose un format de spectacle de variétés similaire avec de nombreux invités spéciaux, mais quiconque préfère l’original peut se rabattre sur les cinq saisons de la première incarnation.

