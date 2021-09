Le Munsters Mockingbird Lane revit grâce à Rob Zombie

Rob Zombie et son équipe de construction se déplacent à la vitesse de l’éclair, créant le terrain de jeu fantasmagorique préféré de tous pour son projet de passion, Le film des Munsters. Tout le quartier, y compris l’emblématique manoir de Munster, semble presque prêt pour qu’Herman, Lily, Papy, Marilyn et Eddie emménagent et commencent à effrayer les voisins. Le projet Zombie « court après 20 ans ! devient une réalité. Heureusement, il nous tient Insta au courant !

Il est légendé avec: « C’est une belle journée à Budapest et le bon vieux Mockingbird Lane se déroule parfaitement. Qui ne voudrait pas vivre ici? ☠️????#robzombie #themunsters#1313mockingbirdlane#budapesthungary. »

Rob Zombie est si juste ! Qui ne voudrait pas y vivre ? Je vois un certain potentiel musée/Airbnb. Voyons ce que les fans avaient à dire. « J’adorerais vivre dans le quartier avec les Munsters, ils seraient mes meilleurs amis. » Une autre personne dit : « Oui ! Surtout si les Addams pouvaient aussi faire partie du quartier ! La meilleure communauté JAMAIS ???? » Et l’amour continue avec un fan déclarant: « AHHHH C’EST SI MALADE !!! » Un autre s’exclame : « Comment diable pouvez-vous construire 6 maisons en moins de 40 jours ?? Je n’arrive pas à faire construire 1 maison par des entrepreneurs en un an !!!! ?? » Eh bien, il pourrait y avoir une réponse à laquelle nous ne sommes pas autorisés à partager pour le moment. Un autre fan propose cela. « J’ai vraiment hâte de voir ce que vous créez ! J’ai le sentiment que cela va être quelque chose de vraiment spécial et surprenant ! »

Je donne généralement des rubans bleus imaginaires pour le meilleur commentaire, mais pour ça ?! J’enverrai ce ruban rouge sang pour le meilleur commentaire à vintagespookycompany : « C’est incroyable ! Zombie Construction Corp. – ‘Rendre les cauchemars devenus réalité’. »

Il l’est vraiment ! La série Munsters est un classique bien-aimé, et il n’y a personne en qui nous pourrions faire plus confiance pour élever notre famille bizarre à la télévision après l’école. Un fan de longue date de la série mêlé à ses références effrayantes? Il a tout pour un triomphe terrifiant. Son enthousiasme est palpable et contagieux. Il y a quelques semaines à peine, lorsqu’il a partagé les progrès, il n’y avait qu’un simple squelette de la demeure envoûtante. Je n’ai jamais été aussi excité de voir un lotissement se construire. Mais nous savons tous que ce n’est pas n’importe quel vieux quartier. Regardez la comparaison !

Les fans regardent Rob Zombie et son équipe construire son rêve, et avec chaque mise à jour, l’excitation monte (sans jeu de mots) pour les détails de la distribution, conduiront-ils les mêmes incroyables automobiles, intrigues, teasers, bandes-annonces, date de sortie ! Comédie ou effrayant ou un mélange ou les deux ? Ce n’est pas parce qu’il s’est donné la peine de faire une réplique exacte que Rob Zombie n’a pas quelques tours dans son sac pour nous. On est déjà en suspens !

Pour ceux qui ne connaissent pas Les Munster (Par honte !), voici les génériques d’ouverture et de clôture où ils sont tous présentés, et vous pouvez comparer les schémas du manoir avec la version Zombie Budapest. Sur place, je peux déjà vous le dire. Creusez cette police dégoulinante et cette confiture de surf des années 60 !

Sujets : Les Munsters