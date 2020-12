Le multivers de Spider-Man 3 confirmé comme le retour des personnages emblématiques du passé

Alfred Molina et Jamie Foxx rejoindront Tom Holland et Tobey Maguire et Andrew Garfield seraient également de retour.

Homme araignée assembler la ruche. Spider-Man 3 mettra officiellement en vedette un multivers avec d’anciens méchants rejoignant Tom Holland dans le film.

Depuis que Sony a confirmé qu’il ferait un troisième Homme araignée film avec Tom Holland, il y a eu des rumeurs selon lesquelles Spider-Man 3 serait un événement croisé mettant en vedette d’énormes personnages des précédents Homme araignée des films. Plus tôt cette année, Nous avons cela couvert a rapporté qu’Andrew Garfield était en pourparlers pour reprendre son rôle de Peter Parker et qu’il ne serait peut-être pas seul.

Il a été révélé qu’Alfred Molina reviendra en tant que docteur Octopus dès le premier Spider-Man 2 (2007) et Jamie Foxx réapparaîtra comme Electro de The Amazing Spider-Man 2 (2014). Et il semble qu’il y ait beaucoup plus de surprises en réserve.

Qui sera dans le Spider-Man 3 jeter?



Casting de Spider-Man 3: Tobey Maguire et Andrew Garfield joueront-ils le rôle principal dans le film 2021? Image: Sony Pictures

Suite aux nouvelles d’Alfred Molina et Jamie Foxx, Collider a rapporté qu’Andrew Garfield reviendrait officiellement dans la franchise cinématographique. Ils ont également affirmé que Sony et Marvel tentaient de conclure un accord avec Tobey Maguire pour revenir. En d’autres termes, il y aura potentiellement au moins trois versions de Spider-Man dans le troisième film, toutes unissant leurs forces pour combattre une légion de méchants emblématiques.

Si cela n’était pas assez excitant, Collider a également déclaré que Kirsten Dunst serait de retour alors que MJ et Emma Stone pourraient même reprendre le rôle de Gwen Stacy. (Certains fans ont mis en doute la disponibilité de Stone sur la base d’informations selon lesquelles elle est enceinte, bien que ces informations n’aient pas été confirmées.)

Les fans pensent également que le retour de Doctor Octopus et Electro pourrait signifier que le film présentera The Sinister Six ensemble pour la première fois, en direct, à l’écran.

Les fans des bandes dessinées originales sauront déjà que The Sinister Six est un groupe de supervillians composé de Doctor Octopus, Electro, Mysterio, Vulture, Sandman et Kraven the Hunter.

Le tournage du film a déjà commencé et il devrait sortir en 2021.

Êtes-vous prêt pour un Spider-Man multi-versets en direct?

