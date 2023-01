Le multijoueur The Last of Us: Naughty Dog montre la deuxième image de la ramification autonome

Le dernier d’entre nous-Le studio de développement Naughty Dog continue de travailler sur le multijoueur autonome. Le spin-off devrait être long à venir, mais plus de détails devraient être annoncés cette année. Nous obtenons déjà une autre vision du jeu sous la forme d’une deuxième image conceptuelle.

Lancement d’un nouveau concept art pour le multijoueur The Last of Us

Quel est le problème? « Le dernier d’entre nous » et Le dernier d’entre nous, partie 2 ne sont pas seulement filmés, l’univers du jeu est aussi agrandi d’un ramification autonome. Il doit s’ouvrir complètement multijoueur– Mise au point sur les aspects.

Jusqu’à présent, le multijoueur The Last of Us n’a été annoncé et une seule image d’art conceptuel publié à ce sujet. Mais c’était il y a longtemps maintenant.

Les fans devraient être d’autant plus heureux qu’ils sont maintenant enfin un nouveau signe de vie obtenir. Selon le studio de développement Naughty Dog, le projet est toujours en développement.

Dans une perspective sur l’année anniversaire 2023, on dit aussi que les travaux avancent. Le titre est censé être à l’image de ses prédécesseurs sur les qualités précédentes Histoire, personnages et gameplay mettre. Seulement cette fois en tant que jeu multijoueur.

Il y a cette nouvelle image :

© Chien méchant

Cela peut être vu: Comme prévu, la deuxième illustration conceptuelle publiée brosse un tableau sombre et post-apocalyptique. Le paysage est dominé par un bateau de croisière échouéqui s’est apparemment échoué et est en train de rouiller.

Pour cela, certaines personnes et diverses voitures rouillées et bloquées éteindre. Le tableau est complété par quelques palmiers et des éléments de construction.

Mais puisqu’il s’agit ici d’art conceptuel, bien sûr, cela ne veut pas dire quequ’exactement cet endroit donc aussi dans le multijoueur The Last of Us sera trouvé.

A quand le jeu ? Cela pourrait prendre un certain temps. Il n’y a pas encore de date de lancement officielle et Naughty Dog a maintenant seulement écrit que plus de détails plus tard cette année sont à trahir.

Avez-vous hâte d’y être? À quoi devrait ressembler un jeu multijoueur The Last of Us pour que vous puissiez en profiter? Dites le nous dans les commentaires.