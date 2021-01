Le multijoueur de Resident Evil Village est un match à mort à six joueurs appelé RE: Verse

De nombreux passionnés d’horreur de survie étaient ravis d’obtenir enfin plus de détails sur le futur de Capcom Resident Evil Village. Il a été annoncé pour la première fois au PlayStation 5 révèlent l’événement en juin 2020.

Depuis lors, les fans de Resident Evil ont débattu sans cesse des éléments nouveaux et passionnants qu’il contiendrait. CapcomLa dernière bande-annonce du jeu montrait le gameplay et décomposait plus d’éléments de son histoire.

C’est à nouveau avec Ethan et Mia Winters quelque temps après leur horrible voyage dans Resident Evil 7: Biohazard, ce qui les a confrontés à des difficultés difficiles dans la famille Baker infectée. Ils étaient très étranges à rencontrer, en particulier le patriarche de la famille.

Vous n’êtes jamais nouveau quand le père sortait de nulle part et essayait de vous frapper le visage avec tout ce qu’il portait à l’époque. Cette formule de lourd suspense était présente tout au long du jeu, ce qui est une énorme raison pour laquelle il s’agit de l’un des épisodes les plus célèbres de la série.

Selon la récente bande-annonce, Village aura une autre famille puissante à gérer – mais cette fois, il semble qu’ils soient en partie vampires. Cela s’est certainement bien passé avec le Resident Evil communauté jusqu’ici.

Un autre élément intéressant de Village est l’ajout d’un nouveau mode appelé RE: Verse Mode. C’est essentiellement la partie multijoueur de Village, qui aura un style de jeu à mort à six joueurs.

Les personnages emblématiques seront jouables comme ceux de Danger biologique et Resident Evil 2 Remake. Cela devrait donner aux fans un moyen amusant de revisiter les tranches précédentes, bien que d’une manière différente et stimulante. Les deux derniers versements ont présenté un mode multijoueur en ligne, il semble donc que Capcom soit plutôt défini sur cette formule. Il est difficile de les blâmer. Cela donne aux joueurs plus de contenu à explorer une fois qu’ils en ont terminé avec l’histoire principale.

Dans l’ensemble, il semble que RE: Verse sera un changement de rythme cool par rapport à l’histoire Village. Les graphiques présentent une caméra sur l’épaule qui est un joli contraste de Du village perspective à la première personne. Il semble également que les joueurs qui meurent dans le match à mort auront la chance de revenir comme une sorte d’arme biologique. Cela les rend probablement plus puissants et difficiles à repousser.

Cela donne une tournure intéressante au mode de match à mort classique auquel de nombreux joueurs se sont habitués au fil des ans, mais pas dans la franchise Resident Evil. À tout le moins, il semble que RE: Verse aura sa part d’éléments amusants – en particulier lorsque vous jouez avec des amis.