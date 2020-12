Le MSP démissionne suite au soutien des écossais aux droits des trans

Andy Wightman a démissionné des verts écossais. (Ken Jack – Corbis / Corbis via )

Andy Wightman, un législateur, a démissionné des écossais des Verts vendredi après-midi (17 décembre), qualifiant la position positive du parti sur les droits trans comme «d’aliénante et de provocation».

L’un des six membres du parti du parlement écossais, Wightman, a écrit sur une culture de «censure» et d ‘«intolérance» autour des droits des trans, qui s’est avérée être un problème de poudrière dans la législature écossaise, dans une lettre téléchargée sur Twitter.

Dans une lettre de démission adressée aux co-dirigeants verts Patrick Harvie et Lorna Slater, le politicien de Lothian a affirmé un manque de «dialogue ouvert et mûr» au sein du parti.

C’est avec regret et le cœur lourd que j’ai démissionné aujourd’hui du Parti vert écossais. https://t.co/TuyLWjqY3x pic.twitter.com/2hLEVfhEle – Andy Wightman MSP (@andywightman) 18 décembre 2020

Il fait suite à l’opposition du parti à un amendement au projet de loi sur les services médico-légaux (victimes d’infractions sexuelles) débattu par le Parlement la semaine dernière.

Tweaks, entre autres, a remplacé le mot «genre» par «sexe» concernant le droit d’une victime de choisir son médecin légiste – l’amendement a été vu par certains législateurs et activistes comme signalant la profonde hostilité ressentie envers les personnes trans, agissant presque comme un proxy pour les débats sur la loi sur la reconnaissance du genre.

Il a été adopté avec 113 voix pour et seulement neuf contre et un seul MSP s’est abstenu. Les Verts écossais, conformément au soutien du parti pour les droits des trans, ont été invités à s’opposer, a déclaré Wightman.

Wightman, un militant de haut niveau pour la réforme agraire, a admis qu’il n’avait voté en faveur de l’annulation de l’amendement qu’en raison d’une menace de «plaintes et mesures disciplinaires conduisant à une possible suspension, désélection ou expulsion».

Andy Wightman quitte les Scottish Greens pour sa position « censurée » sur les droits des trans

Dans la lettre, il a déclaré: «Je comprends que le Parti vert écossais est fermement engagé en faveur de l’égalité et des droits des trans.

«Cependant, certains des discours, des approches et des postures du parti et de ses porte-parole ont été provocateurs, aliénants et conflictuels pour de nombreuses femmes et hommes.

«Il est devenu évident pour moi que le genre d’engagement public ouvert d’esprit que je voudrais voir se dérouler sur ce sujet est incompatible avec un parti qui est devenu très censuré de tout écart par rapport à une ligne convenue.

«En termes simples, je ne peux pas opérer dans ce genre d’environnement et le vote de jeudi et les discussions qui ont eu lieu autour de lui en ont été la confirmation finale.

Wightman a été élu en 2016 et continuera à occuper le siège en tant qu’indépendant jusqu’aux élections de mai.

Les Verts écossais comptent parmi les engagements politiques les plus solides et progressistes de Holyrood en matière de droits des trans, Harvie et Slater ayant lancé leur direction du parti en 2019 avec une volonté renouvelée d’inciter davantage de personnes non binaires à entrer en politique.

Alors que Harvie faisait partie des 700 législateurs, conseillers, acteurs et militants appelant le gouvernement à mettre fin à la «crise d’inaction» sur la transphobie qui sévit au sein des partis politiques.

Un porte-parole des verts écossais a déclaré, selon Holyrood: «Les verts écossais se concentrent sur la construction d’une Écosse plus verte et plus juste qui s’attaque à l’urgence climatique, donc la décision d’Andy Wightman de ne plus faire partie de notre mouvement est une question de profonde déception.

«La réforme agraire, l’autonomisation de la démocratie locale et l’autonomisation des communautés sont des questions fondamentales des Verts, et la contribution d’Andy a été très importante, mais les Verts restent déterminés à poursuivre cet agenda sans lui.

« Les écossais souhaitent bonne chance à Andy dans tout ce qu’il décide de faire ensuite. »