Le MSI Prestige 14 Evo et le MSI Summit E13 Flip sont dotés de processeurs Intel Core de 11e génération et de plus de données biométriques que jamais

L’annonce de la nouvelle famille de processeurs Tiger Lake, avec le Intel Core de 11e génération, a provoqué le renouvellement habituel des gammes de divers fabricants. MSI ne voulait pas rater cette opportunité, et vient de lancer de nouveaux ordinateurs portables dans lesquels il y a également une réussite renouvelée.

Les nouvelles équipes sont le MSI Prestige 14 Evo et le MSI Summit E13 Flip, un ordinateur portable ultraléger et un convertible qui bénéficient des avantages de la nouvelle plate-forme d’Intel, tels que Graphiques Iris Xe et une autonomie de plus de 10 heures. La gamme Modern est également renouvelée avec Tiger Lake, bien qu’il n’y ait pas beaucoup de données pour l’instant sur bon nombre de ces nouvelles équipes.

Fiche technique MSI Prestige 14 Evo

MSI Prestige 14 Evo écran IPS 14 « Full HD Processeur Intel Core i7 de 11e génération Graphique Intel Iris Xe Mémoire Jusqu’à 32 Go LPDDR4 Espace de rangement SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 jusqu’à 2 To Connectivité Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 Les ports 2 ports USB-C (Thunderbolt 4)

1 x USB-A, casque

Lecteur de carte micro SD Batterie 52 Wh

Charge rapide (1,5 heure en 15 minutes) Biométrie Empreinte digitale, webcam HD IR Système opératif Windows 10 Famille / Professionnel 64 bits Dimensions 319 x 219 x 15,9 mm Poids 1,29 kg Prix Nd

Nouveau logo pour la première de Tiger Lake et les graphismes Iris Xe

Pour ce fabricant, cela a été une bonne occasion de changer l’image de votre logo d’entreprise, qui peut maintenant être un peu déroutant au départ à cause de ce « M » formé de trois barres sans aucun lien entre elles, mais qui a certainement ce qu’il faut pour devenir un distinctif reconnaissable sur ces équipes.

L’une des premières équipes à publier ce logo est le MSI Prestige 14 Evo, un ultraportable de seulement 1,29 kg avec un design élancé qui met en valeur une charnière qui fait légèrement remonter le clavier (5 ° dans cette partie) et est enclin à offrir une position ergonomique à l’utilisateur.

Les cadres de l’écran sont réduits sur les côtés, mais pas tellement en haut – où l’on retrouve la webcam HD et la caméra infrarouge. Une concession assumable tenant compte du fait que par exemple la seconde permet la reconnaissance faciale, rejoignant ainsi le capteur d’empreintes digitales situé dans un coin du pavé tactile.

L’équipement dispose de processeurs Intel Core i7 de 11e génération, bien que des modèles spécifiques n’aient pas été spécifiés, jusqu’à 32 Go de RAM et jusqu’à 2 To de stockage dans une unité SSD M.2 NVMe qui, attention, exploite la norme PCIe 4.0 cela promet des maximums théoriques proches de 8 Go / s de transfert.

Les avantages de l’inclusion de la nouvelle plate-forme Intel sont également notés dans la promesse de ses graphiques Intel Iris Xe intégrés, qui vont théoriquement permettre de jouer à des jeux, même dans le cas de titres exigeants, en 1080p avec un bon niveau de détail et de fluidité.

L’équipe a également deux ports USB-C avec la nouvelle interface Thunderbolt 4 (une légère variation de Thunderbolt 3), ainsi qu’avec la connectivité Wi-Fi 6 (802.11ax) et Bluetooth 5.1.

Rénovation des gammes Summit et Modern

MSI a non seulement lancé cet équipement ultraléger, mais avec lui, il a indiqué qu’il avait également préparé le MSI Summit E13 Flip, un ordinateur avec un écran tactile capable de tourner à presque 360 ​​degrés afin de nous faire utiliser l’équipement comme une grande tablette.

Il n’y a actuellement aucune donnée sur les spécifications ou le prix d’un appareil dont on sait encore que intégrera également des processeurs Intel Core de 11e génération.

Étant donné que l’équipement appartient à la gamme Summit E, il est prévu que offrir des options haut de gamme, mais pour le moment, les détails de certains équipements ne sont pas connus, qui, d’après les images, auront également une caméra infrarouge et un design vraiment remarquable.

Ces équipes, destinées aux environnements professionnels, disposent d’options spécifiques telles que protection par mot de passe du BIOS, stockage sur votre SSD ou bloquer les ports USB et SD.

Il y a prise en charge de la plate-forme Intel vPro, et en plus du modèle convertible, il aura des ordinateurs portables plus conventionnels tels que les B14, B15, E14 et E15 avec des diagonales d’écran plus grandes et, dans la série E, avec des écrans tactiles et même une prise en charge des graphiques discrets NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti.

Dans MSI aussi ils renouvelleront la gamme Modern, mais pour le moment les modèles spécifiques concernés ne sont pas connus, et oui que ces équipes arriveront également avec Tiger Lake comme argument essentiel de cette nouvelle itération.

Prix ​​et disponibilité du MSI Prestige 14 Evo et du MSI Summit E13 Flip

MSI a seulement indiqué que ces équipes commenceront à être disponible « début octobre 2020 » chez les distributeurs habituels.

Bien sûr, nous n’avons pas de date exacte ni les prix auquel ces nouveaux ordinateurs portables seront vendus dans lesquels les Intel Core de 11e génération veulent sans aucun doute faire la différence. Nous mettrons à jour ces informations dès que nous pourrons accéder à ces données.

Plus d’informations | M: OUI