"le Moyen" Vidéo Montre Quinze Minutes De Gameplay Nouvelle Génération

L’ambitieux jeu d’horreur « The Medium » a une nouvelle bande-annonce de gameplay. La vidéo de 14 minutes donne un aperçu de l’atmosphère horrible du jeu. Il montre comment fonctionnent la mécanique des deux mondes parallèles et donne également un avant-goût des énigmes qui nous attendent.

Contrairement à de nombreux jeux d’horreur modernes, « The Medium » se passe de paniques de saut alignées sans amour et vise à jeter un sort sur les joueurs avec son atmosphère effrayante. Il n’est donc pas surprenant que les vibrations de « Silent Hill » se manifestent en regardant la bande-annonce. Dans la vidéo, nous voyons le personnage principal Marianne explorer un hôtel abandonné. Marianne est un médium et peut communiquer avec des êtres vivants du monde des esprits. Dans l’hôtel, elle rencontre le fantôme Sadness et le jeu passe en mode monde parallèle.

Creeps et énigmes dans les mondes parallèles

Dans l’hôtel abandonné, une balle roule vers Marianne sortie de nulle part. Ceci est suivi d’un hurlement qui fait que vos cheveux se dressent et des changements fulgurants entre la réalité et le monde des esprits. Ensuite, l’écran se divise en deux et nous voyons Marianne dans les deux mondes en même temps. Dans le monde des esprits, la fille Sadness entre alors en contact avec elle.

Après une petite conversation, Sadness monte un escalier qui a été détruit en réalité. Ici, l’un des mécanismes du puzzle est déjà évident: certaines sections ne peuvent être explorées que dans le monde des esprits et Marianne doit trouver des moyens alternatifs pour continuer son exploration ou déclencher des événements dans le monde des esprits qui ont un impact sur la réalité.

Les trucs cauchemars sont faits de

Après que Marianne ait trouvé un moyen alternatif via un ascenseur, elle est complètement aspirée dans le monde des esprits lors d’une « Out of Body Experience ». Et là, les fans d’horreur peuvent s’attendre à une atmosphère explosive et effrayante: le médium explore le monde des fantômes aux sons de piano calmes. Le monde est enveloppé de ténèbres, il y a des masques grotesques partout et Marianne doit se frayer un chemin à travers un essaim d’insectes.

La musique calme du piano cède plus tard la place au bruissement et au battement. Des cris peuvent être entendus en arrière-plan, puis les pas bruyants et lourds d’une créature étrange qui ne peut être vue que dans les grandes lignes et qui poursuit Marianne à travers le monde des esprits. Dans l’ensemble, un teaser prometteur pour une atmosphère d’horreur brillante.