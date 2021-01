"Le moyen": Nouvelle vidéo et mise à jour pour les exigences du système PC

Le développeur Bloober Team a publié une nouvelle vidéo pour le prochain jeu d’horreur « The Medium ». Dans la vidéo, nous apprenons les compétences spéciales de la protagoniste Marianne. Le studio a également publié la configuration système requise pour la version PC du jeu.

La vidéo publiée sur YouTube a pour titre simple « Que fait un média? » et répond exactement à cette question. Au début, les développeurs expliquent que le médium Marianne a des sens très aigus. Même dans le monde normal, elle voit, entend et ressent des choses que les gens ordinaires ne remarquent même pas. Ses sens prononcés lui permettent de reconnaître les influences du monde des esprits sur la réalité et de la guider dans l’exploration d’un hôtel abandonné.

Marianne a une bonne connexion avec le monde des esprits

Marianne peut encore ressentir des énergies et des émotions qui «collent» aux objets. Si elle examine de tels objets, elle peut revivre les événements associés à l’objet dans sa mémoire avec des soi-disant échos.

Dans le monde des esprits, le médium peut révéler de plus petits fragments d’âmes piégées à un moment précis. Ses capacités surnaturelles permettent même à Marianne de vivre les conversations ou les pensées des gens à ce moment-là. Cela fournit des indices importants pour résoudre des énigmes ou donne un contexte aux situations.

Et enfin Marianne peut également communiquer avec les âmes perdues de l’hôtel, ce que nous avons vu dans l’avant-dernière vidéo de « The Medium ». Avec ses capacités psychiques, elle peut les aider à trouver enfin la paix et peut également révéler les sombres secrets de l’hôtel.

Voici les spécifications PC pour « The Medium »

Si vous voulez jouer à « The Medium » sur votre PC, vous avez besoin d’un ordinateur un peu plus puissant. Une GeForce GTX 1060 ou une AMD R9 390X sont nécessaires même avec une configuration système minimale. Avec un Intel Core i5-6600 ou AMD Ryzen 5 et 8 Go de RAM, une résolution 1080p avec 30 FPS est possible.

Des résolutions plus élevées et plus de détails nécessitent plus de RAM et des cartes graphiques plus puissantes. Au moins un RTX 2060 Super est requis pour le ray tracing, et des effets d’éclairage plus agréables sont disponibles avec les modèles plus puissants de cartes graphiques Nvidia. Il est également intéressant de noter que la fréquence d’images est apparemment limitée à 30 images par seconde. Vous trouverez toutes les informations complémentaires sur la configuration système requise dans l’aperçu officiel.

Configuration système requise pour PC pour « The Medium »